Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) E così, in una coazione a ripetere un errore che ci portiamo dietro dagli anni dei referendum elettorali (ma in realtà dai tempi della Costituente e poi dalla riforma elettorale tentata da Alcide De Gasperi), abbiamo ripreso a discutere di legge elettorale: e la maggioranza sembra essersi attestata sul rigetto del proporzionale puro e del maggioritario a un turno (modello inglese) e sulla alternativa tra proporzionale con soglia di sbarramento alta (5%, destinato inevitabilmente a scivolare più in basso) o un sistema maggioritario in cui nel primo turno si vota il partito preferito e nel secondo lo schieramento, attribuendo al vincitore un numero di seggi tale da permettergli di governare. Nessuna delle due soluzioni risolve i problemi istituzionali italiani. Per ragioni strutturali: le due soluzioni prospettate sono alternative tra di loro per quanto riguarda il ...

HuffPostItalia : Approfondire il Tavolo Giorgetti sulle riforme, per non cadere nei soliti errori -