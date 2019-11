Anche HTC prepara il remake di un suo popolare smartphone come Motorola RAZR 2019

Altri risultati negativi per HTC : Anche nel terzo trimestre 2019 l’incubo continua : La svolta tanto attesa non c'è stata e HTC ha concluso il terzo trimestre del 2019 con risultati ancora poco incoraggianti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Altri risultati negativi per HTC: anche nel terzo trimestre 2019 l’incubo continua proviene da TuttoAndroid.