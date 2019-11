Traffico Roma del 15-11-2019 ore 12 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) FORTI DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI REGISTRATI A SANTA MARINELLA E IN ZONA BAIA DI PONENTE. ACODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA; LIEVI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA. CODE PERINTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. RIMOSSO L’INCIDENTE IN VIA BRESADOLA; RIPRISTINATO IL SERVIZIO DEI TRAM 5 E 19. IN PROGRAMMA PER LE ORE 16.00 UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELL’ESQUILINO. TERMINE PREVISTO PER LE ORE 19.00. MANIFESTAZIONE DALLE 15.00 ALLE 16.30 ANCHE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI. PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA TANGENZIALE EST, CON CHIUSURA IN FASCIA ORARIA 22.00/06.00, TRA LE USCITE DI VIALE SOMALIA E VIA NOMENTANA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER ...

sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -