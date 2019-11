Luca Parmitano | passeggiata nello spazio di sei ore per l’astronauta italiano | le

La passeggiata nello spazio di Luca Parmitano per riparare l’Ams : Comandante a bordo della ISS, guida un equipaggio di sei astronauti e opererà nel vuoto assieme all’americano Andrew Morgan

Inizia la passeggiata spaziale di Luca Parmitano e Andrew Morgan : i due astronauti ripareranno uno strumento fuori dalla ISS [LIVE] : Gli astronauti Luca Parmitano (Agenzia spaziale Europea), attuale comandante della Stazione spaziale Internazionale (ISS), e Andrew Morgan (NASA) oggi si avventureranno al di fuori della ISS alle 13:05 (ora italiana) per Iniziare a riparare l’Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02), un rilevatore di particelle di antimateria e di materia oscura situato in cima alla struttura a traliccio S3 della Stazione tra una coppia di pannelli solari e ...

AstroLuca Parmitano guiderà tutte le passeggiate spaziali per "cacciatore di antimateria" Ams : L’astronauta Luca Parmitano sarà leader dell’intera serie di passeggiate spaziali per modificare il cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer). Lo ha detto all’ANSA il capo del Gruppo di esplorazione dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Bernardo Patti, a poche ore dalla prima attività extraveicolare per l’Ams condotta da AstroLuca con il collega Anrew Morgan della Nasa. Questa serie ...

Imparare a camminare nel cosmo (in attesa della passeggiata spaziale di Luca Parmitano) : Un mini-documentario ci porta dietro le quinte dello European Astronaut Centre (dell’Esa) e del Johnson Space Center (della Nasa), mentre una classe di alunni tutta particolare, composta da Tim Peake, Matthias Maurer, Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano (tutti astronauti dell’Agenzia spaziale europea) impara a camminare nello spazio. Tra allenamenti in sospensione, test di nuove tute e guanti spaziali, prove di resistenza e di ...

Luca Parmitano oggi per 6 ore nel vuoto cosmico : torna il ricordo dell’incidente del 2013 - rischiò l’annegamento : La “passeggiata spaziale” odierna dell’astronauta Luca Parmitano sarà una fra le più difficili operazioni nel vuoto cosmico dai tempi delle riparazioni sul telescopio spaziale Hubble. Sarà solo l’inizio di una serie di complesse attività extraveicolari per la manutenzione dello strumento Alpha Magnetic Spectrometer (Ams-02), un rilevatore di particelle di antimateria e di materia oscura situato in cima alla struttura a ...

Quello che c’è da sapere sulla passeggiata spaziale di Luca Parmitano : (foto: Esa/Nasa) Era stato annunciato come uno dei momenti clou della sua missione spaziale Beyond, e ora il momento è arrivato. Venerdì 15 novembre, dalle ore 13:05, il comandante della Stazione spaziale internazionale, l’astronauta siciliano dell’Esa Luca Parmitano, insieme al collega della Nasa Andrew Morgan, darà il via a una complessa serie di passeggiate spaziali. La più complessa mai vista nello Spazio, ricordando le parole ...

