Lamorgese | in 20 piazze spaccio task-force anti droga

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – “Abbiamo ritenuto di fare un piano di interventi complessivo, che partendo da una analisi mirata dei delitti individui delle soluzioni. Vengono individuate 20die 8 aree in centro dove allosi associa la movida e il disturbo della quiete”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di Roma, organizzato dopo gli ultimi fatti di cronaca a Centocelle. “In tutte queste zone ci sara’ una– ha aggiunto – con pattugliazione e cinturamenti a cui partecipera’ anche la Polizia Locale del Campidoglio. Il piano prendera’ l’avvio proprio nella zona Est e vedra’ all’opera 250 operatori al giorno dedicati al fenomeno dello. Noi diamo una risposta concreta, significativa e immediata, questi ...

