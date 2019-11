Iv | Renzi | ‘ormai come Jessica Rabbit | non sono cattivo ma mi disegnano così’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Togliere visibilità all’iniziativa del Pd a Bologna? “Io non so davvero che farci… Ormai: nonma micosì. Io non voglio che ci sia ogni volta una polemica sul niente. Anche alla Leopolda ho detto che il nostro modello è Macron” prendendo voti a delusi a sinistra e al centro, “questo l’obiettivo, speriamo di realizzarlo”. Lo dice Matteoa L’Aria che Tira su La7. L'articolo Iv:, ‘ormai, nonma micosì’ CalcioWeb.

egopor : RT @Storace: #Zingaretti si deve decidere. I suoi parlamentari sono stufi, #ItaliaViva li tormenta, i grillini sono inconsistenti 'e noi c… - FcaPitti : RT @Storace: #Zingaretti si deve decidere. I suoi parlamentari sono stufi, #ItaliaViva li tormenta, i grillini sono inconsistenti 'e noi c… - Alex70Fa : RT @Storace: #Zingaretti si deve decidere. I suoi parlamentari sono stufi, #ItaliaViva li tormenta, i grillini sono inconsistenti 'e noi c… -