Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Presto potremore le nostre canzoni preferite mentre le ascoltiamo tramite, per un effetto karaoke istantaneo. Il noto servizio di streaming musicale ha infatti avviato la fase didi una nuova funzione che consentirà di sincronizzare la visualizzazione delo di un brano con la suain tempo reale. ‎In realtà non è la prima volta che‎‎ si occupa deii dei. Behind the Lyrics ad esempio è una funzione assai amata ma in quel caso il focus è sulla comprensione del significato delo, una componente comunque importante per gli appassionati, senza contare che diversi anni fa una funzione simile era presente, seppur solo nella versione desktop, prima di essere rimossa.kalian ada lirik nya tak?:"V Ini tiba tiba ada:"V kaget gw:"V eh trnyta dari musixmatch:V pic.twitter.com/DFO54qFzuQ — Aku sayang Wandireksen ...

Noovyis : (Canta assieme a Spotify, in test la sincronizzazione tra testi e riproduzione dei brani) Playhitmusic - - PassarellaRock : @leonardopieracc Nel film Ti Amo in tutte le Lingue del Mondo del 2005, Tricarico appare nei panni di Frate Frances… - PassarellaRock : @Tricarico__ -