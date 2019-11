Bologna | piazza anti-Lega gremita11mila sardine contro Salvini

Bologna - piazza Maggiore piena per la manifestazione anti-Lega : le immagini dall’alto : Migliaia di persone hanno manifestato a Bologna in dissenso alla serata di avvio della campagna elettorale del centrodestra, con Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni in città al PalaDozza. piazza Maggiore, vista dall’alto, ieri sera era piena. Oltre ai cori “Bologna non si lega”, anche le canzoni di Lucio Dalla e Bella Ciao. L'articolo Bologna, piazza Maggiore piena per la manifestazione anti-Lega: le immagini dall’alto ...

Salvini a Bologna - migliaia in piazza contro la Lega : è iniziata la campagna elettorale in Emilia : Matteo Salvini ha aperto ieri la campagna elettorale per Lucia Borgonzoni a Bologna. Mentre nel PalaDozza si sono radunate oltre 5mila persone per sostenere la Lega, altre 6mila sono scese in piazza Maggiore in segno di protesta. Un secondo corteo organizzato dai centri sociali ha cercato di raggiungere il palazzetto, completamente blindato dalla polizia, ma gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno ripetutamente azionato gli idranti per ...

Salvini a Bologna. In Piazza Maggiore il flash mob delle 'sardine' : "Se anche qui come in Umbria sceglieranno il futuro, il cambiamento, la Lega e il centrodestra qualcuno a Roma ne dovrà prendere atto". Matteo Salvini risponde così a chi gli chiede se si aspetta che una vittoria del centrodestra in Emilia-Romagna possa mettere a rischio il governo Conte II, nel giorno in cui, al Paladozza, ha lanciato la campagna elettorale del centrodestra nella regione rossa per eccellenza, dove la ...

“Bologna non si Lega” - il flash mob delle “sardine” riempie pacificamente piazza Maggiore per dire no a Salvini : “Siamo liberi” : Le “sardine” a Bologna hanno fatto il botto. Oltre 12.000 persone (secondo le stime degli organizzatori) hanno affollato piazza Maggiore fino a piazza Nettuno per il flash-mob in contemporanea all’evento di Salvini. I quattro ragazzi, Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa che, sei giorni fa su facebook, hanno lanciato l’idea della “prima rivoluzione ittica della storia”, del flash mob ‘6.000 ...