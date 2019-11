YouTube per Android rinnova la sezione dei commenti

AdBlock su YouTube potrebbe portare al ban permanente : Non è una notizia strettamente legata ai videogiochi ma considerando quanto YouTube sia anche legato al medium ci troviamo di fronte a una novità che comunque potrebbe essere interessante per molti.A quanto pare sostanzialmente tutti gli utenti stanno ricevendo una notifica all'interno del loro account di YouTube che annuncia un cambiamento in termini e condizioni della piattaforma. Il cambiamento delle politiche entrerà effettivamente in vigore ...

Perché Facebook e YouTube stanno proteggendo la talpa dell’Ucrainagate : Donald Trump (foto: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images) Youtube e Facebook hanno iniziato a rimuovere dalle loro piattaforme i contenuti che potenzialmente nominano l’informatore anonimo che ha dato il via all’inchiesta di impeachment a carico del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. I due social network hanno deciso di agire bloccando l’accesso agli utenti che diffonderanno il nome o le foto della presunta ...

Perché le star di YouTube vogliono piantare 20milioni di alberi : Le più belle foto dedicate all'ambiente del 2019 (Ciwem)Le più belle foto dedicate all'ambiente del 2019 (Ciwem)Le più belle foto dedicate all'ambiente del 2019 (Ciwem)Le più belle foto dedicate all'ambiente del 2019 (Ciwem)Le più belle foto dedicate all'ambiente del 2019 (Ciwem)Le più belle foto dedicate all'ambiente del 2019 (Ciwem)Le più belle foto dedicate all'ambiente del 2019 (Ciwem)Le più belle foto dedicate all'ambiente del 2019 ...

YouTuber campione di Fortnite bannato a vita per aver imbrogliato : (Foto: Epic Games) È calata la mannaia di Epic Games su Jarvis, popolare Youtuber nonché membro del FaZe Clan, bannato in modo permanente da Fortnite per aver imbrogliato. Ma scatta la polemica per la motivazione e per accuse di trattamento con due pesi e due misure con altri celebri giocatori trovati a giocare sporco. Il motivo dietro il ban perenne a Jarvis è per aver utilizzato aimbots ossia sistemi fuorilegge che consentono una mira ...

I Coldplay in concerto il 22 novembre su YouTube per il nuovo album Everyday Life : Tornano i Coldplay e lo fanno con un concerto unico nel suo genere: il 22 novembre i fans di tutto il mondo della band britannica potranno seguire due concerti in live streaming su Youtube, dal titolo Everyday Life - Live in Jordan. Un evento molto particolare in quanto i due concerti avverranno all'alba e al tramonto in quanto saranno di presentazione per il nuovo album che risulta diviso in due parti, Sunrise e Sunset (alba e tramonto, per ...

YouTube per Android TV introduce un’interfaccia più moderna e ricca di contenuti : Il team di Google ha dato il via al rilascio di un aggiornamento lato server per l'applicazione YouTube per Android TV. Scopriamo insieme cosa cambia L'articolo YouTube per Android TV introduce un’interfaccia più moderna e ricca di contenuti proviene da TuttoAndroid.

YouTube sposta e modifica sezioni per una migliore organizzazione - sia su Android che su desktop : Google sta testando una nuova posizione per i commenti nell'app YouTube con un piccolo gruppo di utenti come parte di un test A/B. Una riprogettazione della versione web elimina invece la maggior parte dei caroselli. L'articolo YouTube sposta e modifica sezioni per una migliore organizzazione, sia su Android che su desktop proviene da TuttoAndroid.

Ecco le ultime novità per Google Chrome - Calendario - Hangouts - YouTube e Ricerca Vocale : Vediamo brevemente le ultime novità che riguardano Google Chrome, Calendario di Google, Hangouts Meet, YouTube e la Ricerca Vocale di Google. L'articolo Ecco le ultime novità per Google Chrome, Calendario, Hangouts, YouTube e Ricerca Vocale proviene da TuttoAndroid.

Perché l’algoritmo di YouTube ti mostra video violenti - omofobi o razzisti? : La campagna di Mozilla su YouTube Vi sarà certamente capitato di guardare un video su YouTube per poi essere inesorabilmente attratti dai video suggeriti dall’algoritmo onnisciente della piattaforma di Google e finire così scaraventati in un vortice di video assurdi a cui non è possibile sfuggire, finendo persino a guardare dei video su cui non avremmo mai voluto cliccare. Mozilla, l’associazione non-profit che fra le altre cose sviluppa il ...

Perché è andata a monte la trattativa tra YouTube e il sindacato degli YouTuber : LONDON, UNITED KINGDOM – JUNE 4: Detail of the Youtube logo outside the Youtube Space studios in London, taken on June 4, 2019. (Photo by Olly Curtis/Future Publishing via Getty Images) All’incontro si lavorava da settimane: per la prima volta Youtube si sarebbe seduta a un tavolo con i rappresentanti sindacali dei suoi collaboratori per antonomasia, gli Youtuber. Ma l’appuntamento è saltato a pochi giorni dalla data fissata da tempo in ...

YouTube per Android migliora l’attivazione della Modalità scura : C'è un nuovo piccolo aggiornamento, versione 14.38, per l'applicazione di YouTube col fine di migliorare l'integrazione e la gestione della Modalità scura, che ultimamente è in forte diffusione. L'articolo YouTube per Android migliora l’attivazione della Modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Problemi per Victoria Beckham. È a rischio chiusura il suo account YouTube : Crisi per Victoria Beckham che, secondo le prime indiscrezioni, si trova a dover chiudere il suo account Youtube perchè troppo dispendioso... Non tutte le ciambelle escono con il buco, neanche e soprattutto quelle di Victoria Beckham. L’ex Spice Girls ora lanciatissima nel mondo della moda e del beauty, deve affrontare alcune decisioni importanti per la salvaguardia del suo marchio di moda. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Daily ...

YouTube Music dà il benvenuto a tre nuove playlist personalizzate e lancia la sfida a Spotify : Nel corso di un’intervista rilasciata allo staff di TechCrunch, il CPO di YouTube, Neal Mohan, ha dichiarato che sono in arrivo importanti novità: per poter competere meglio con servizi come Spotify, YouTube Music si prepara a lanciare tre nuove playlist personalizzate. La prima è Discover Mix (è già disponibile per alcuni utenti) e può essere considerata una sorta di versione di Google della playlist Discover Weekly di Spotify. Le altre ...

Google lancia la Modalità incognito per Maps - l’auto-delete per YouTube - controllo vocale e altri tool di sicurezza : Google sembra tenere in considerazione la privacy degli utenti in modo sempre crescente, anche se probabilmente questa volontà è guidata da norme europee, azioni legali e quant’altro. L’azienda californiana crede che il controllo sui dati personali debba essere totale e semplice da gestire ed è per questo che nel tempo ha integrato svariate opzioni al servizio dei singoli utenti per eliminare cronologie di ricerca, delle posizioni e ...