X019 | ID@Xbox in un nuovo trailer che mostra tante piccole gemme in arrivo su Xbox Game

X019 : The Artful Escape sarà disponibile a partire dal prossimo anno su Xbox One ed Apple Arcade : Durante l'X019, l'evento di Microsoft che si è appena tenuto a Londra, Annapurna Interactive ha annunciato l'arrivo su Xbox One ed Apple Arcade di The Artful Escape. Di seguito potete dare uno sguardo ad una breve introduzione del gioco."Alla vigilia della sua prima esibizione, Francis Vendetti dovrà combattere contro l'eredità di un'antica leggenda e i vagabondaggi cosmici della sua stessa immaginazione. Francis, un giovane prodigio musicale, ...

X019 : Xbox Game Pass continua a crescere con Rage 2 - The Witcher 3 - Remnant From the Ashes - Age of Empires II e molti altri : Un evento dedicato all'universo Xbox di questi tempi non è un evento Xbox senza nuovi annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che sicuramente molto bene sta facendo sin dal suo debutto.I giochi in arrivo sono davvero parecchi, alcuni saranno disponibili già ora mentre altri arriveranno nel corso del 2019 e successivamente nel 2020. I grandi nomi, inoltre, non mancano:GIOCHI DISPONIBILI ORALeggi altro...

X019 : annunciata la data di uscita di Halo : Reach per PC e Xbox One : In occasione del X019, Microsoft ha annunciato finalmente quando Halo: Reach debutterà nella Halo: The Master Chief Collection per Xbox One e PC.Il prequel della serie sarà disponibile su entrambe le piattaforme a partire dal 3 dicembre e potrà vantare un comparto grafico rinnovato con tanto di supporto al 4K. Su PC sarà il primo capitolo della serie Halo ad arrivare, seguito dagli altri nel corso del 2020. Di seguito potrete ammirare lo ...

X019 : Yakuza 0 - Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 debuttano su Xbox One : Durante la diretta del X019 sono stati annunciati Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Kiwami 2 per Xbox One, segnando il debutto della storica serie di SEGA sulla console di casa Redmond.Per chi non lo sapesse, Yakuza 0 è un prequel ambientato molti anni prima l'inizio della serie, mentre Kiwami 1 e Kiwami 2 sono i remake dei primi due capitoli. Insomma, si tratta di un'occasione da non perdere per tutti i giocatori Xbox che non hanno mai vestito i panni ...

X019 FanFest : 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro : In occasione del X019 FanFest di Londra, Microsoft ha pensato bene di presentare un'offerta imperdibile col fine di rendere il servizio più appetibile a nuovi utenti PC e Xbox One.Questa offerta permetterà dunque agli utenti dell'Xbox Game Pass di ottenere ben 3 mesi di abbonamento al prezzo scontato di un solo euro, con un risparmio del 07% sul prezzo dell'abbonamento trimestrale.Potremo usufruire di questa promozione da oggi 14 novembre, e ...

X019 : Aaron Greenberg conferma che non ci saranno informazioni riguardanti Xbox Scarlett : Come ormai saprete, a partire da stasera a Londra si terrà l'evento di Microsoft, ovvero X019. Per l'occasione Aaron Greenberg, General Manager di Xbox Games Marketing presso Microsoft, ha espresso la propria eccitazione a riguardo.Tuttavia apprendiamo che durante l'evento verranno presentati esclusivamente giochi e non ci sarà posto per qualche dettaglio riguardante la console di prossima generazione, Xbox Scarlett. "Il prossimo anno sarà ...

Inside Xbox : puntata dedicata all’X019 stasera alle 21 : 00 : stasera alle 21:00, in occasione dell’evento X019 che celebra il mondo Xbox, Microsoft trasmetterà una puntata speciale di Inside Xbox. Annuncio Siamo incredibilmente entusiasti di essere a Londra questa settimana con la nostra comunità locale e coloro che si uniscono a noi online da tutto il mondo. L’anno scorso abbiamo resuscitato il nostro evento X0 perché riunire tutti per celebrare il nostro amore condiviso per i giochi è molto ...

Inside Xbox a X019 : alle 20 : 30 seguite con noi l'evento di Microsoft : Questa sera a Londra andrà in scena la nuova edizione dell'evento di Microsoft, X019, e noi di Eurogamer.it lo seguiremo in diretta.La manifestazione, per chi non lo sapesse, riguarda tutto l'universo Xbox. Quindi ci aspettiamo importanti annunci per i giochi, ma anche interessanti novità per il futuro di Microsoft, come Project xCloud.Un evento assolutamente da non perdere e, a partire dalle ore 20:30, lo seguiremo in diretta insieme al nostro ...

I nuovi giochi di Rare e Obsidian per Xbox Scarlett verranno annunciati all'X019 di questa sera? : Secondo l'analista Daniel Ahmad di Niko Partners, Microsoft ha in programma di rivelare diversi giochi first party all'evento X019, tra cui una nuova IP dello sviluppatore di The Outer Worlds, Obsidian.VGC ha appreso anche che il nuovo titolo di Rare è un gioco di avventura in terza persona basato su una IP totalmente originale. Sarebbe la seconda nuova IP consecutiva dello sviluppatore dopo l'uscita di Sea of ​​Thieves nel 2018.Il ...

X019 - Microsoft promette grandi novità : ci sarà spazio per Age of Empires 4 ed Xbox Scarlett? : Quest'anno l'X019 avrà luogo a Londra e per l'occasione Microsoft ha pubblicato un nuovo tweet che promette "grandi novità per l'evento" che si terrà dal 14 al 16 novembre.Ovviamente c'è già chi sta ipotizzando quali giochi verranno mostrati, primo fra tutti Age of Empires 4. Circolano voci secondo cui durante l'evento verrà mostrato un trailer del quarto capitolo del gioco di strategia molto atteso dai fan, annunciato per la prima volta durante ...

L'evento X019 di Microsoft prenderà il via questa settimana con un nuovo episodio di Inside Xbox : Microsoft ha annunciato che L'evento X019 di quest'anno sta per iniziare con un nuovo episodio di Inside Xbox.Se non sarete presenti all'X019 a Londra, potrete sintonizzarvi per guardare L'evento dal vivo nel nuovo episodio di Inside Xbox che sarà trasmesso a partire dalle ore 21 italiane del 14 novembre. Durante L'evento, saranno mostrati 12 titoli Xbox Game Studios, tra cui reveal di nuovi giochi first party, nuovi titoli Game Pass e ...

X019 : in arrivo novità per Game Pass - i titoli Xbox Game Studios e xCloud : L'evento X019 sarà un appuntamento da non perdere per i fan di Xbox, e in generale per tutti i giocatori, specialmente ormai che manca relativamente poco al lancio di Xbox Scarlett e l'inizio della nuova generazione videoludica.Ad aggiungere ulteriore fuoco sulla benzina dell'hype ci ha pensato Microsoft, che tramite un messaggio su Twitter ha svelato alcune delle novità che i fan possono aspettarsi dall'evento. Nello specifico, il colosso di ...

Microsoft svela i dettagli dell'X019 - il "più grande" episodio di Inside Xbox : Ancora una volta, Microsoft porterà in una location selezionata il suo show che celebra tutto ciò che riguarda Xbox.Durante l'Inside Xbox di ieri, la società ha rivelato i dettagli sul suo prossimo evento X019, che si svolgerà a Londra dal 14 al 16 novembre alla Copper Box Arena. I biglietti dovrebbero essere messi in vendita la prossima settimana, il primo ottobre.Microsoft trasmetterà l'X019 online, così i fan potranno sintonizzarsi e unirsi ...