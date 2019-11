Terremoto 7 4 Paura tra la popolazione | diramata l’allerta tsunami

Terremoto in tempo reale oggi - nuove scosse nella zona tra l’Aquila e Frosinone - sciame sismico avvertito anche a Roma - gente per strada e tanta paura : Una notte lunga da passare quella appena trascorsa in provincia del l’Aquila e anche in alcuni comuni nel Lazio. Dopo la forte scossa del tardo pomeriggio di ieri, di magnitudo 4.4, durante tutta la notte sono state registrati altri eventi sismici. In particolare un nuovo evento abbastanza significato è avvenuto subito dopo le 24 per esattezza alle 0,19. La scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata a pochi chilometri da ...

Terremoto - paura nel Centro Italia : torna l’incubo della notte in tenda per chi non si sente al sicuro : Una tenda riscaldata per accogliere chi non si sente sicuro in casa: questa l’ipotesi al vaglio in queste ore dell’amministrazione e della protezione civile di Balsorano (L’Aquila), epiCentro della scossa di magnitudo 4.4 delle ore 18.35. “ll sisma – ha spiegato all’AGI il sindaco, Antonella Buffone – non ha prodotto danni, nemmeno lievi, ad eccezione di una scala esterna di un vecchio casale ...