Serie A | arriva il “Virtual Coach” | un software per gli allenatori

Da gennaio in Serie A arriva il virtual coach : un giorno ci dirà chi segna e quando : Qui non si tratta di Big Data, di numeri, di dati, della loro elaborazione. Qui la storia è già passata oltre, e non è distopia, è futuro prossimo. Ma prossimo davvero: a partire dalla prima giornata del girone di ritorno, il 19 gennaio, la Lega Serie A farà trovare in panchina agli allenatori un tablet con il software “virtual coach”. Ne scrive oggi Repubblica, alla vigilia del grande convegno internazionale a Barcellona sull’innovazione ...

Novità Netflix arriva la Serie tv sulle canzoni di Dolly Parton e l'ultima stagione di Eastiders : "Siamo in un periodo bellissimo se sei un creativo, forse più complicato se sei uno spettatore", Armando Iannucci creatore di Veep e della prossima Avenue 5 entrambe di HBO, ha commentato così la sempre più accesa guerra dello streaming."Prendete The Expanse è una serie prodotta in modo straordinario, ma è alla terza stagione e fatico a trovare qualcun altro che l'abbia vista", un esempio calzante di Iannucci che testimonia un periodo in cui ...

War of The Worlds su Fox arriva la Serie originale con Gabriel Byrne e Elizabeth McGovern : War of the Worlds su Fox: l’invasione aliena targata Wells arriva in una nuova versione In prima tv su Fox dopo The Walking Dead e in streaming su Now Tv Il fascino del nemico esterno, sconosciuto, ignoto. La Guerra dei Mondi di H.G. Wells ritrova nuova vita dopo i tanti precedenti in una serie tv di Canal+ e del gruppo Fox Networks Group Europe & Africa, in collaborazione con Urban Myth Films. In Francia ha debuttato il 28 ...

Caterina La Grande la miniSerie HBO/Sky con Helen Mirren arriva su Sky Atlantic : Caterina La Grande l’attesa miniserie HBO/Sky con Helen Mirren dal 1° novembre in Italia – vecchia quanto un period drama? Non solo Watchmen questo autunno tra le produzioni HBO su Sky. In questo caso un’altra co-produzione dopo il successo di Chernobyl. Dopo essere stata trasmessa negli Usa, la miniserie in quattro episodi dedicata a Caterina La Grande e interpretata da Helen Mirren arriva in Italia dal 1° novembre su Sky ...

Arriva Apple Tv+ : quanto costa vedere le migliori Serie tv in streaming? : Ci siamo: il primo novembre debutta in Italia Apple Tv+, la tv in streaming che nelle intenzioni di Tim Cook dovrebbe fare concorrenza a Netflix, Amazon e ai sempre più numerosi player di uno dei settori strategici per l’economia hi-tech. Per farsi spazio tra i giganti, Apple ha chiamato a raccolta un bel po’ di stelle: da Jennifer Aniston, che sarà protagonista di una serie con Reese Witherspoon, alla mitologica Oprah Winfrey, fino a Jason ...

Salute - arriva “Io non sclero” : l’audio Serie dei pazienti sulla sclerosi multipla : Disponibile da oggi, su www.iononsclero.it, la prima audio-serie ispirata alle storie vere di chi convive con la sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa che colpisce 122 mila persone in Italia. Il progetto è disponibile anche sulle piattaforme di streaming audio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. La serie, composta da 3 episodi e narrata dall’autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia, si ispira alle storie ...

Watchmen - arriva su Sky Atlantic la Serie sequel del fumetto. Robert Redford è il presidente degli USA : Robert Redford - Watchmen Una realtà alternativa, ma ambientata ai giorni nostri, fa da sfondo a Watchmen, la nuova serie HBO in partenza stasera su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) alle 21.15, dopo il debutto in versione sottotitolata di una settimana fa a 24 ore dalla messa in onda a stelle e strisce. Ispirata al fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons, la narrazione è strutturata in 9 episodi. Wathchmen: la trama 34 anni dopo gli avvenimenti ...

Lizzie McGuire : arriva il sequel della Serie su Disney + - ecco la prima immagine del cast : Lizzie McGuire nel revival tornano gli storici protagonisti su Disney+ Il servizio di streaming Disney+ al debutto negli USA il 12 novembre, a breve in arrivo in Italia (qui un articolo con i dettagli sulla nuova piattaforma streaming) ha annunciato che Hallie Todd , Robert Carradine e Jake Thomas riprenderanno tutti i loro ruoli nel prossimo revival di Lizzie McGuire, che ancora una volta sarà interpretato da Hilary Duff nel ruolo della ...

In tv arriva una webSerie con Giulia De Lellis : L’ex gieffina ed influencer Giulia De Lellis è su “Witty TV” la nuova webserie insieme a Luca Turco e Ludovica Bizzaglia. E’ la storia di Claudia De Lellis, una ragazza semplice che fa la fashion blogger e sogna di diventare una star dei social. Sam è la sua migliore amica, una ragazza che si ritrova sempre in situazioni assurde, poi c’è Teo, un personaggio così stravagante da sembrare uscito da un cartone animato. La serie racconta le ...

SIREN : una nuova Serie fantasy arriva su RAI 4 - anticipazioni : Da lunedì 21 ottobre 2019, su Rai 4 arriva SIREN, un nuovo fantasy a tinte horror dedicato alle leggendarie creature acquatiche. Una prima stagione composta da dieci episodi della durata di circa un’ora ciascuno, che racconta la spietata lotta tra le guerriere marine e gli uomini di Bristol Cove, cittadina che secondo la leggenda un tempo era dimora delle SIRENe. SIREN, la nuova serie di Rai 4 con Eline Powell e Alex Roe Una battaglia che ha ...

Arriva sulla piattaforma Netflix la seconda stagione della Serie ‘Baby’ : Nel 2012 scoppiò lo scandalo delle “parioline”, le adolescenti di buona famiglia che si prostituivano girando nel loro bel quartiere di Roma per ottenere in cambio borse di marca, cellulari e ricariche. Ciò portò alla fine del 2017 all’annuncio da parte di Netflix di un’imminente serie italiana a riguardo e nel 2018 infine uscì “Baby”, la serie sulle “baby squillo”, le ragazze benestanti dalla doppia vita, incentrata sulle due amiche Chiara e ...

Watchmen dal fumetto DC arriva la Serie tv di Damon Lindelof. Da non perdere : Watchmen su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv in contemporanea con HBO dal 21 ottobre in versione sottotitolata dal 28 in versione doppiata Watchmen alle 3 del mattino e alle 21:15 del 21 ottobre Un potenziale cult ha bisogno della contemporanea mondiale. Ecco così che dal 21 ottobre nel doppio formato 3 del mattino e prima serata arriva su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv (disponibile On Demand) in versione originale con sottotitoli ...

Arriva la Serie spin-off di Grease : il film cult diventa un teen drama musicale - Grease : Rydell High : Nel tripudio di serie che ritornano dal passato, sequel di format terminati anni fa e reboot di vecchie glorie tv, Arriva anche una serie spin-off di Grease su HBO Max, il servizio di streaming di WarnerMedia. Come il film da cui è tratto, sarà un musical e sarà intitolato Grease: Rydell High: la trama sarà basata su quella del cult del 1978 con Olivia Newton John e John Travolta nei panni di Sandy e Danny, che a sua volta era basato ...

Diavoli la Serie tv Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey arriva a marzo 2020 : Prodotta da Sky Studios e Lux Vide e Orange Studio, Diavoli la serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi è stata presentata da NBCUniversal Global Distribution al Mipcom di Cannes. Sky con tutte le sue componenti produttive e distributive è ormai parte di Comcast- Universal e proprio NBCUniversal Global Distribution ha venduto la serie in diversi paesi del mondo anche se non sono stati rivelati.Sicuramente Diavoli arriverà nei paesi ...