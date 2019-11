Ora Arcelor spegne tutta l’Ilva Il governo va alla guerra legale

ILVA/ Palombella - Uilm - : ancOra ArcelorMittal non spiega perché vuole 5.000 esuberi : Purtroppo la situazione dell'ex ILVA ha raggiunto un livello di drammaticità elevata, spiega Rocco Palombella, Segretario generale della Uilm

ArcelorMittal chiude stabilimenti in Sudafrica - Polonia e Usa : il colosso dell’acciaio è in fuga non solo da Taranto. “Il mercato si deteriOra” : Liquidazione in Sudafrica, stop alla produzione in Polonia e negli Stati Uniti. ArcelorMittal è in fuga non solo da Taranto, ma anche da Cracovia e Dabrowa Gornicza, Indiana Harbor e baia di Saldanha. Una raffica di chiusure e spegnimenti di altoforni è stata annunciata dal colosso dell’acciaio negli ultimi giorni. Dando seguito a quanto detto durante la presentazione della trimestrale, quando il presidente e ceo Lakshmi Mittal aveva ...

Ilva - Ora è ufficiale : ArcelorMittal deposita in Tribunale il recesso del contratto - addio Italia : Ora è ufficiale, ArcelorMittal ha depositato l'atto di recesso dal contratto di affitto. Con il ricorso, notificato una settimana fa agli ex commissari Ilva, la società, tramite i suoi avvocati, chiede "in via principale, di accertare e dichiarare l'efficacia del diritto di recesso dal contratto di

La mossa di Italia Viva per lo scudo ad ArcelorMittal - ma la maggiOranza si divide : La maggioranza resta divisa sul caso dell'ex Ilva. 'Italia Viva' di Matteo Renzi ha presentato due emendamenti al decreto fiscale. Si tratta di due 'scudi penali', uno generale che vale per tutte le aziende, e uno specifico per ArcelorMittal, che copre la società dal 3 novembre (data di decadenza del precedente scudo) fino alla fine del risanamento. Mentre i 5 stelle sono contrari allo scudo - con qualche 'distinguo' - e sarebbero a favore di ...

Di Maio all'attacco : "Ora ho capito perché la Lega difendeva Arcelor - avevano investito" : “Ogni volta che io provavo a essere duro, la Lega si schierava con Arcelor. Ora ho capito perché: hanno investito in Arcelor e stanno battagliando ancora per la multinazionale e non per i lavoratori. Abbiamo smascherato il finto sovranismo. Abbiamo gli unici sovranisti al mondo che perorano le battaglie delle multinazionali anziché i cittadini e i lavoratori”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo del M5s, Luigi ...

Arcelor Mittal chiede 5 mila esuberi. Il governo : «Inaccettabile». Venerdì assemblea dei lavOratori a Genova : Al terzo giorno della guerra di Taranto il colosso industriale ha avviato le procedure per retrocedere alla gestione commissariale tutti i 10.700 dipendenti dell’ex Ilva che aveva preso in carico

Ex Ilva - Buffagni : “Lega ha investito 300mila euro in bond di ArcelorMittal. Spero pensino ai lavOratori e non alle loro tasche” : “La Lega ha investito 300mila euro in bond di ArcelorMittal. Spero che arrivati a questo punto pensino ai lavoratori e non ai soldi che hanno investito“. A dirlo è il viceministro all’Economia del M5s, Stefano Buffagni, in riferimento al caso dell’ex Ilva. In particolare, l’esponente dei 5 stelle tira fuori la notizia data Giovanni Tizian e Stefano Vergine nel volume Il libro nero della Lega secondo cui sia il ...

Finale choc per l’ex Ilva - Arcelor se ne va : “Impossibile lavOrare senza immunità” : Il governo fa muro: «Non consentiremo la chiusura di Taranto». I sindacati: «Una catastrofe occupazionale»

Ilva - per Conte la trattativa si fa difficile : Ora ArcelorMittal chiede "5mila esuberi" : Per Giuseppe Conte l'incontro con i vertici di ArcelorMittal sulle sorti dell'ex Ilva si fa sempre più difficile. Il colosso dell'acciaieria ha chiesto, per bloccare il recesso del contratto di affitto, "l'esubero di 5mila lavoratori". La discussione arriva in Consiglio dei ministri e viene definita

Arcelor 'restituisce' 10.777 lavOratoriConfronto col governo a Palazzo Chigi : E' in corso a Taranto, al'esterno della direzione dell'ex Ilva, ora ArceloMittal, il presidio di protesta promosso dai sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm per la crisi dell'acciaieria e soprattutto per seguire l'evolversi della situazione visto che stamattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ricevera' a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal. Segui su affaritaliani.it

Ilva - Conte e Patuanelli incontrano i vertici di ArcelorMittal. A Taranto sit-in dei lavOratori : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...

Taranto - sitin lavOratori ArcelorMittal : 9.45 In corso davanti alla direzione dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto un sit-in di lavoratori e sindacati deciso dal consiglio di fabbrica permanente di Fim, Fiom e Uilm. Stamane l'incontro tra governo e azienda, convocato dal premier,Conte.Secondo quanto comunicato dall'Ad, Morselli,ArcelorMittal avvierà la procedura ex art 47 della legge 228 1990 di retrocessione dei rami d'azienda con la restituzione degli ...

