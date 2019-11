Imbrattano di vernice verde un cane randagio | i veterinari | Intossicato | può

Cane randagio cerca cibo - bulli lo Imbrattano di vernice verde : “E’ velenosa - ora rischia la vita” : L'animale è stato fotografato alcuni giorni fa dai residenti di un quartiere di Petaling Jaya, in Malesia. Il povero Cane era stato imbrattato con della vernice verde e si stava aggirando per le strade della città in cerca di cibo, rovistando in un sacco dell'immondizia. I veterinari: "La vernice è molto pericolosa per gli animali, può essere anche letale".Continua a leggere