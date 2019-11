Il richiedente asilo? Un pusher che vende droga ai minorenni

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Rosa Scognamiglio A Darfo Boario Terme, un 29enne nigerianospacciavaai minori: sui social è noto come "zio del parchetto"vaagli adolescenti per sbarcare il lunario. Così, un 29enne di nazionalità nigeriana,, è stato intercettato dai carabinieri mentre era in attesa dei suoi clientinel parco di Darfo Boario Terme. Il pocket money di 2,50 euro giornalieri forniti dallo Stato italiano (è la piccola somma quotidiana erogata in favore degli immigrati richiedentisul territorio nazionale) non gli bastavano. Dunque, per arrotondare l'esigua diaria, il nordafricano aveva avviato una proficua attività di spaccio di hashish e marijuana. Lo faceva a due passi dalle famigerate Terme di Boario, all'interno del parco urbano, certo di non destare sospetti o attirare su di sé lo sguardo "indiscreto"delle autorità. ...

