Halo Reach per Xbox One potrebbe arrivare oggi Spunta una data di uscita anche per la

(Di giovedì 14 novembre 2019)perOne, come parte di: The Master Chief Collection, dopo l'evento X019 di Microsoft.Come notato dal sito Web TrueAchievements, le date didisuOne e PC sono state recentemente modificate sulla pagina dell'Store, che ora mostrerebbe ladi lancio del titolo. L'attesissima versione per PC sarebbe in programma per il 3 dicembre.L'anno scorso, 343 Industries e Microsoft annunciarono che: The Master Chief Collection sarebbe arrivato su PC nel 2019. Inoltre, fu svelato chedi Bungie sarebbe stato aggiunto alla collection su PC eOne.Leggi altro...

