Formula 1 – Hamilton non si accontenta | il britannico ha ancora fame di vittoria | la

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Ross Brawn : il futuro di Hamilton lontano dalla Mercedes : Il dirigente di Liberty Media ha parlato del futuro di Hamilton che, nel 2021, potrebbe cambiare team lasciando la Mercedes Sei titoli mondiali già in tasca e nessuna voglia di fermarsi, magari provando a raggiungere la vetta solitaria in mano adesso a Michael Schumacher. Lewis Hamilton sogna in grande, mettendo gli occhi su quel settimo iride che lo renderebbe definitivamente leggenda. Photo4/LaPresse La prima occasione certamente proverà ...

Formula 1 - Verstappen torna a pungere Hamilton : “ognuno dipende dalla macchina che guida” : Il pilota olandese è tornato a parlare del collega britannico, lanciandogli l’ennesima frecciatina della stagione Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno raggiunto una specie di tregua armata, in caso di contatti in pista o situazioni borderline, tutto verrà risolto in privato. Lapresse Qualcosa però deve essere sfuggito all’olandese, che è tornato a pungere il campione del mondo, lanciandogli l’ennesima frecciatina: ...

Formula 1 – Verstappen senza limiti : “soddisfatto? No - voglio il Mondiale! Io e Leclerc il futuro - noioso Hamilton che…” : Max Verstappen non si pone limiti: il pilota Red Bull non sarà soddisfatto finchè non vincerà il Mondiale. Del resto vedere vincere sempre Hamilton è… noioso Max Verstappen è uno dei talenti che rappresenta il presente e il futuro della Formula 1, nonostante al netto di qualche vittoria, sembra ancora difficile immaginarlo con il titolo Mondiale in mano. È solo questione di tempo, di crescita personale: il talento non gli manca e di ...

Formula 1 - Lewis Hamilton racconta Niki Lauda : “non amava le cazzate - vi svelo cosa mi ripeteva sempre” : Il pilota britannico ha parlato dell’eredità morale lasciata da Lauda, esprimendo la propria ammirazione per l’austriaco Nel corso della sua esperienza alla Mercedes, Lewis Hamilton ha sempre avuto come punto di riferimento Niki Lauda, purtroppo venuto a mancare lo scorso 20 maggio dopo una lunga malattia. LaPresse/Photo4 L’ex pilota austriaco ha sempre avuto a cuore le sorti del sei volte campione del mondo, voluto a ...

Formula 1 – Confronto Hamilton-Schumacher - arriva anche il parere di Vettel : “difficile fare paragoni - penso che…” : Sebastian Vettel non ama molto il paragone tra Hamilton e Schumacher: le parole del tedesco della Ferrari Mancano solo due gare per la fine della stagione 2019 di Formula 1. Hamilton è stato incoronato campione del mondo per la sesta volta dopo il Gp degli Stati Uniti, dove si è piazzato secondo, alle spalle solo di Bottas. Il britannico è ad un passo dal record di Michael Schumacher, ma non tutti riescono a fare un Confronto tra i due ...

Formula 1 – Hamilton ancora non ci crede - il post social è ricco di motivazione : “sognate in grande!” : Lewis Hamilton ed il messaggio di positività e speranza ai fan dopo la vittoria del sesto titolo Mondiale Sono passati diversi giorni dalla conquista del sesto titolo Mondiale di Lewis Hamilton, ma il pilot britannico deve ancora ben realizzare la sua fantastica impresa, che lo porta adesso ad un solo titolo dal migliore di tutti, Michael Schumacher. A qualche giorno dal secondo posto di Austin, che gli ha permesso di festeggiare in grande ...

Formula 1 - papà Verstappen la spara grossa : “penso che Hamilton abbia paura di mio figlio Max” : Il padre del pilota Red Bull si è lasciato andare ad una dichiarazione discutibile, sottolineando come Hamilton abbia paura del figlio Max Nel week-end di Austin non se le sono mandate a dire, soprattutto per il (quasi) contatto che li ha visti protagonisti durante le prove libere. Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono poi chiariti nel post gara, sotterrando l’ascia di guerra e decidendo di risolvere da quel momento in poi le ...

Formula 1 - Leclerc esalta Hamilton : “vincere 6 mondiali è incredibile - son cresciuto vedendolo in tv” : Il monegasco e altri colleghi hanno esaltato l’impresa di Lewis Hamilton, laureatosi ad Austin sei volte campione del mondo Sei titoli mondiali sono una enormità, un numero pazzesco che si avvicina ai sette di Michael Schumacher, apparsi irraggiungibili fino a qualche anno fa. Lapresse Lewis Hamilton però è riuscito ad arrampicarsi fino ad un passo dall’Olimpo, guadagnandosi l’occasione nei prossimi anni di andare ancora ...

Formula 1 - Hamilton sbircia in casa Ferrari : “Vettel ha sopportato situazioni difficili. Leclerc? E’ il futuro” : Il britannico ha parlato dei due piloti della Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista su entrambi E’ tempo di godersi la vittoria del sesto titolo mondiale per Lewis Hamilton, riuscito a chiudere i giochi ad Austin con il secondo posto ottenuto dietro Valtteri Bottas. Lapresse Festeggiamenti ma anche qualche dichiarazione importante per il britannico, che è tornato a soffermarsi sui propri colleghi della Ferrari. Intervistato ...

Formula 1 - papà Anthony svela i segreti di Lewis Hamilton : “vi spiego come ha fatto a diventare così forte” : Il padre del sei volte campione del mondo ha raccontato i segreti del proprio figlio, soffermandosi sul difficile percorso compiuto per arrivare in Formula 1 La domenica di Austin ha regalato a Lewis Hamilton il sesto titolo mondiale in carriera, un numero pazzesco che lo porta a meno uno da Michael Schumacher. Photo4/LaPresse Un trionfo annunciato, a cui ha partecipato l’intera famiglia del pilota della Mercedes, compreso papà ...

Formula 1 - Wolff e quella sorprendente ammissione : “Hamilton alla Ferrari? Vi dico cosa potrebbe succedere” : Il team principal della Mercedes ha parlato della possibilità che Hamilton si trasferisca alla Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista a riguardo Lewis Hamilton alla Ferrari al momento è solo una suggestione, ma in futuro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. A svelarlo è Toto Wolff nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, che andrà in onda integralmente il prossimo giovedì. Photo4/LaPresse Il team ...

Formula 1 – I complimenti a Hamilton e le difficoltà della Ferrari - Montezemolo sicuro : “il problema di quest’anno è stato con i due piloti” : Montezemolo commenta il risultato straordinario di Hamilton negli Stati Uniti e le difficoltà della Ferrari: le parole dell’ex presidente del Cavallino Ieri gli appassionati di Formula 1 hanno assistito ad un Gp degli Stati Uniti ricco di spettacolo e colpi di scena: Lewis Hamilton, grazie al suo secondo posto, e ad una gara da protagonista, ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale, mentre Bottas si è aggiudicato la gara di ...

Formula 1 – Hamilton è sei volte campione del mondo : arrivano i complimenti dalla MotoGp - i messaggi di Rossi e Marquez [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez si congratulano con Lewis Hamilton: i video messaggi per il sesto titolo Mondiale del britannico Lewis Hamilton ha conquistato ieri ad Austin il suo sesto titolo Mondiale: il secondo posto al Gp degli Stati Uniti, alle spalle solo di Valtteri Bottas, ha permesso al britannico della Mercedes di poter festeggiare in grande per un eccezionale traguardo raggiunto, ad un solo titolo dal record di 7 Mondiali di ...