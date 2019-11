Diabete | glicemia alta e parodontite | una relazione pericolosa da non sottovalutare

Diabete : perché è fondamentale misurare spesso la pressione sanguigna e la glicemia : Il Diabete è tra le principali cause di cecità al mondo e colpisce soprattutto la popolazione tra i 20 e i 74 anni; è necessario, quindi, sensibilizzare i diabetici sull’importanza di controlli oftalmologici completi, poiché meno del 50% delle persone affette da Diabete controlla regolarmente il fondo oculare e il 25% non affronta frequentemente il problema delle complicazioni oculari con il proprio medico. E’ importante ricordarlo nella ...

Diabete : le buone abitudini per prevenire la glicemia alta : Oltre 425 milioni di persone tra i 20 e i 79 anni, nel mondo, soffrono di Diabete. Una malattia che causa ogni anno 4 milioni di decessi e che, nel caso di Diabete di tipo 2, si sviluppa perché il corpo umano non riesce a usare in modo efficace l’insulina che produce. Anche in Italia oltre 3 milioni di persone convivono con questa malattia. Un numero che, tra il 2015 e il 2018, ha visto una crescita dei casi del 2% tra gli under 50 e del 10% ...

Guarire dal Diabete tipo 2 si può : ecco la dieta in grado di sconfiggere la glicemia alta : Guarire il diabete. Avere una remissione della malattia, smettere di prendere pastiglie o di fare iniezioni. Una specie di sogno ad occhi aperti per un paziente cui hanno sempre detto che il diabete di tipo 2 è una malattia cronica, progressiva, di fatto inguaribile. Il diabete è una delle malattie che colpiscono di più gli italiani, circa 4 milioni ne soffrono e 1 milione ne è affetto ma non lo sa. Il diabete di tipo 2 è spesso sottovalutato, ...

Vitamina D - la “cura per Diabete e glicemia alta”? Cosa dice la scienza su integratori e supplementi : “La Vitamina D arresta diabete, iperglicemia, insulino-resistenza e obesità”: è il titolo di un articolo del 2017 pubblicato da un portale che, guarda caso, contiene anche una sezione shop dove è possibile acquistare degli integratori di Vitamina D, molecola descritta come “l’ormone steroideo che influenza praticamente ogni cellula del corpo”. Alla base di questa associazione, “una serie di studi che qualche anno fa aveva suggerito un ...

Un alimento molto calorico è anche un prezioso alleato per la cura del Diabete : abbassa la glicemia dopo i pasti : Pur essendo un alimento con alto potere calorico, è al contempo utile nella cura del diabete grazie alla sua capacità di ridurre i livelli di glucosio nel sangue dopo i pasti: le straordinarie proprietà dell’olio d’oliva sono al centro di uno studio della Sapienza di Roma. Di seguito l’approfondimento sul tema pubblicato da Humanitas Salute, edito dall’ospedale ad alta specializzazione Humanitas, centro di Ricerca e sede di Humanitas ...

Diabete - possibilità di cura e terapie innovative : nuovi farmaci abbassano la glicemia e fanno perdere peso : In vista della Giornata mondiale del Diabete che si celebra il 14 novembre, Raffaele Scalpone, diabetologo e presidente A.I.D. Associazione Italiana per la difesa dei diritti dei diabetici, sottolinea che esistono nuove possibilità di cura per i pazienti ma troppo spesso l’accesso alle terapie è ancora un diritto per pochi. “Oggi abbiamo i farmaci per la cura del Diabete, non si accontentano solo di abbassare la glicemia ma ...

Diabete : lupini come rimedio naturale per glicemia : Diabete, i lupini come rimedio naturale per la glicemia ed il colesterolo. Ecco lo studio e le proprietà benefiche dei lupini.

Diabete - i sintomi evidenti che rivelano la malattia : ecco quando correre ai ripari e controllare i valori della glicemia : Secondo l’ultimo Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha pubblicato i dati del Global Health Observatory sulle stime dei decessi per causa, età, sesso e paese relative al periodo 2000-2016, il Diabete nel 2016 ha ucciso 1,6 milioni di persone. Una cifra elevata – si spiega sull’Almanacco della Scienza del CNR – che registra un aumento significativo rispetto al 2000, anno in cui le morti provocate ...

Un pericoloso vizio aggrava il Diabete : la combinazione con la glicemia alta aumenta il rischio cardiovascolare : “Partendo da una attenta analisi della letteratura scientifica del settore, abbiamo cercato di approfondire il problema tabagismo e diabete mellito per illustrare come queste due condizioni agiscano sinergicamente nello sviluppo della malattia e nella progressione delle sue complicanze. La nostra analisi spiega che la disassuefazione dal fumo può ridurre l’incidenza di malattia o rallentare l’evoluzione delle complicanze cardiovascolari”: lo ha ...

Diabete : il frutto in grado di combattere la glicemia alta : combattere il Diabete con un noto frutto: è l’idea alla base di uno studio condotto da un gruppo di ricerca dell’Università di Guelph (Canada). Per la prima volta i ricercatori, guidati da Paul Spagnuolo, hanno dimostrato come un composto presente solo in questo frutto esotico possa inibire i processi cellulari che normalmente portano al Diabete. Si tratta dell’avocado. Nei test di sicurezza sull’uomo, il team ha anche ...

Diabete - cioccolato e glicemia : il “trucco” per mangiarlo senza rischi - quale preferire e quando consumarlo durante la giornata : Tempo di Halloween e di dolcetti per tutti i bambini: esclusi quelli che soffrono di Diabete? Non è detto che debba essere per forza così. Se ne sono accorti i ragazzi dagli 8 e i 14 anni affetti da Diabete Mellito Tipo 1 che hanno partecipato ieri a Roma a “Il dolcetto che non fa lo scherzetto”, l’evento organizzato dall’équipe di Diabetologia e Patologie dell’accrescimento dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù insieme con l’Associazione ...

Diabete di tipo 2 - bere tè nero previene glicemia alta? Lo studio : Diabete di tipo 2, bere tè nero fa bene e previene glicemia alta. Secondo alcuni studi in alcune nazioni dove si beve giornalmente tè nero

Diabete e ipoglicemia : EMA raccomanda il primo trattamento non iniettabile per quella grave : Il Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha raccomandato di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea per Baqsimi (glucagone), il primo trattamento per l’ipoglicemia grave che può essere somministrato senza iniezione ai pazienti maggiori di quattro anni. Il glucagone iniettabile – spiegano sul portale dell’AIFA – è attualmente l’unica opzione ...

Diabete : la glicemia alta in gravidanza influenza il cervello del nascituro : Il Diabete gestazionale è purtroppo una condizione molto diffusa in gravidanza: tuttavia la glicemia alta durante questa importante fase della vita potrebbe causare rischi per il nascituro, compromettendone le funzioni cognitive come la capacità di apprendimento e memoria. Non solo: i problemi potrebbero manifestarsi anche nelle generazioni successive. La scoperta è a opera di ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e ...