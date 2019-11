Bonucci su Ronaldo | “Giocherà | vuol dire che sta bene A Torino ci confronteremo”

Italia - Mancini annuncia l’attaccante titolare contro la Bosnia : Bonucci parla di Cristiano Ronaldo : “Domani sarà una bella partita, non avendo niente da perdere loro giocheranno sicuramente per vincere e sarà una gara interessante”. Lo dice il ct azzurro, Roberto Mancini, alla vigilia del match con la Bosnia a Zenica. “La Bosnia qui ha sempre vinto, quindi sicuramente è uno stadio dove si trova bene – ricorda Mancini in conferenza stampa -. Domani faremo del nostro meglio perché anche noi vogliamo vincere come ...

Repubblica : Ronaldo non avrà uno sgabello come Bonucci : Ronaldo non avrà uno sgabello come Bonucci. La legge non è uguale per tutti, nemmeno alla tanto celebrata Juventus. Lo scrive forte e chiaro Emanuele Gamba su Repubblica: Ronaldo non verrà trattato come gli altri perché non è uno come gli altri, quindi gli insulti a Sarri sono stati derubricati a comprensibile sfogo e la fuga precipitosa dallo Stadium a gesto antipatico emendato con uno scarno tweet buttato in rete nel pomeriggio (“Partita ...

Le rivelazioni di Mirabelli : “Ronaldo fattura più del Milan. Bonucci? Una volta lo multai di 100 mila euro” : L’ex direttore sportivo del milan è tornato a parlare del club rossonero, rivelando anche un aneddoto su Bonucci Massimiliano Mirabelli torna a parlare del milan, lo fa dagli studi di TeleLombardia rivelando alcuni retroscena relativi alla propria esperienza in rossonero. BONUCCI – AFP/LaPresse Dalla multa a Bonucci fino ai rapporti con le istituzioni, l’ex dirigente della società di Elliott ha ammesso: “milan? I ...

Caso Cristiano Ronaldo - ora la società che farà? Niente (per ora) - ma con la Juve non si scherza : il passato insegna (Bonucci docet…) : Consiglio: “Caro mio, con la Juve non si scherza”. Ti puoi chiamare Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona o Pelé, ma l’etica è alla base di tutto. Ne sono passati di campioni, da Torino, nella ultracentenaria storia bianconero, tutti – però – con un unico comun denominatore: la professionalità, la serietà e l’applicazione. Doti che, bisogna dire, a Cristiano Ronaldo sono state ampiamente riconosciute. ...