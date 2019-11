Black Friday | come risparmiare di più

La Black Marathon dà il via alle iniziative di ePrice dedicate al Black Friday : Su ePrice prende il via la Black Marathon, una promozione che apre le "danze" del Black Friday del sito di e-commerce: ecco come funzionano le offerte, che consentono di accumulare buoni sconto da sfruttare a gennaio. L'articolo La Black Marathon dà il via alle iniziative di ePrice dedicate al Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Anche Fortnite si prepara al Black Friday 2019 : sconti e eventi in arrivo? : Molti di voi lo sapranno già, Fortnite e la sua celebre Battaglia Reale sono andati ad aggiornarsi nelle ultime ore, introducendo qualche piccola novità. Merito dell'update 11.11, messo a disposizione dagli sviluppatori di Epic Games ad uso e consumo di tutti i giocatori che affollano i server della produzione su un po' tutte le piattaforme - quindi PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile sia iOS che Android. ...

Rinnovate offerte Unieuro pre Black Friday 2019 il 14 novembre : lista Huawei - Samsung e Xiaomi : Arrivano ulteriori offerte Unieuro disponibili online oggi 14 novembre, in riferimento soprattutto a coloro che stanno pensando di acquistare uno smartphone Huawei, Samsung Galaxy o uno Xiaomi. A differenza di quanto riportato ad inizio settimana, qui non abbiamo una data di scadenza fissa da prendere in esame. Insomma, non si tratta di una campagna flash, ma è altrettanto probabile che le promozioni trapelate stamane possano essere sostituite ...

Corsa all’Huawei P30 Lite : offertissima Black Friday Amazon del 14 novembre : Non saremo nel bel mezzo del Black Friday 2019, ma ci siamo praticamente vicini: il protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi (siamo quasi obbligati visto il prezzo che abbiamo scovato per voi) è sempre Amazon, in relazione all'amatissimo Huawei P30 Lite, tra gli smartphone medio-gamma più acquistati di questo periodo. Tenetevi forte, perché magari nemmeno ve l'aspettavate una cifra tanto bassa: 239.73 euro per gli utenti Amazon ...

Le offerte del Black Friday dei volantini per la tecnologia : Black Friday (Getty Images) In attesa del Black Friday il prossimo 29 novembre è già cominciata la battaglia dei volantini tra le principali catene di elettronica e altri rivenditori. Anche se buona parte delle offerte passa ormai dall’online, sono in molti ad aver creato i loro volantini promozionali per presentare le migliori offerte. Unieuro Unieuro lancia in promozione dal 12 al 21 novembre prodotti con sconti tra il 40% e il 60% per il suo ...

Black Friday : quest'anno la data dedicata a sconti e offerte sarà il 29 novembre : Ormai è diventato uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per quanto riguarda gli appassionati dello shopping. Parliamo ovviamente del Black Friday, che anche in questo 2019 prevede sconti e offerte in tutti i settori merceologici, dall'abbigliamento alla tecnologia. L'attesa per questa data - che quest'anno cade il 29 novembre - è facilmente comprensibile. Se si è fortunati, esiste infatti la concreta possibilità di riuscire a portare a ...

Black Friday Amazon 2019 : date - offerte e guida agli sconti migliori : Il prossimo Black Friday 2019 sarà venerdì 29 novembre. La data cade ogni anno il primo venerdì dopo il giorno del Ringraziamento a partire dal caso di Walmart, una delle catene di negozi più importante negli Stati Uniti, che a partire dal 2012 ha scelto di proporre sconti la sera del giorno del Ringraziamento. Ecco quali sono gli sconti e le offerte migliori con una pratica guida per approfittarne ed evitare brutte sorprese.Continua a leggere

Amazon vi dà un assaggio di Black Friday : 5 euro di sconto per i clienti Prime Student con questo coupon : Amazon vi dà un assaggio di Black Friday: 5 euro di sconto per i soli clienti Prime Student grazie a questo codice coupon. Quale? Ve lo diciamo noi! L'articolo Amazon vi dà un assaggio di Black Friday: 5 euro di sconto per i clienti Prime Student con questo coupon proviene da TuttoAndroid.

Nuovo assaggio del Black Friday Amazon : Music Unlimited a 1 euro : Il Black Friday Amazon è oramai alle porte e in questa prima parte di novembre abbiamo imparato a conoscere una serie di promozioni che culmineranno poi con il venerdì nero nel giorno 29: l'ultima della serie riguarda il servizio Music Unlimited offerto ad un prezzo a dir poco conveniente. In pratica chi aderirà al servizio di streaming illimitato, ecco che potrà beneficiare dell'ascolto di milioni di brani Musicali di ogni genere e tempo al ...

In pieno Black Friday 2019 : ePrice a valanga con le offerte smart TV Samsung : Credete che i veri affari si concludano solo a margine del Black Friday 2019? Senz'altro, ma attenti a non sottovalutare le occasioni che precedono l'evento, anch'esse spesso molto succulente come nel caso dell'iniziativa promozionale di ePrice in collaborazione con Samsung, titolata 'November Days'. La campagna è valida fino a domani 14 novembre: avete ancora poche ore per approfittarne. I prodotti in promozione sono le smart TV del colosso di ...

Black Friday Amazon : torna il Xmas San Babila a Milano : torna anche quest'anno Amazon Xmas San Babila, l'evento esperenziale che celebra il Black Friday e dà il via allo shopping natalizio. L'evento avrà luogo dal 27 novembre al 1 dicembre in corso Venezia 2 a Milano e sarà ricco di appuntamenti. Ecco in cosa consiste e cosa potete fare nei padiglioni adibiti.Continua a leggere

Black Friday - ecco dove trovare sconti su abbigliamento e moda : Black Friday (Getty Images) Con il Black Friday alle porte non è solo il comparto della tecnologia che è in fermento ma anche quello della moda. Sono molti i siti e i negozi del settore dell’abbigliamento che si stanno preparando con promozioni e sconti per il prossimo 29 novembre, e ai consumatori non resta che continuare a navigare in cerca delle occasioni migliori per fare acquisti e magari portarsi avanti con i regali di ...

È tutto pronto per il nuovo Xiaomi Mi Store italiano : inaugurazione al Black Friday : Il 29 novembre, Black Friday 2019, si terrà l'evento di inaugurazione del nuovo Xiaomi Mi Store italiano, sorgerà al Centro Commerciale Casamassima di Bari. L'articolo È tutto pronto per il nuovo Xiaomi Mi Store italiano: inaugurazione al Black Friday proviene da tuttoAndroid.

Black Friday in vista : non andate all’arrembaggio! : Prezzo, marca e rivenditore: i 3 elementi da valutare per non cadere nelle trappole del Black Friday