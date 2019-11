Semi di frutta e verdura liberi da copyright | la battaglia di Alice contro le

Fonte : espresso.repubblica

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Sul lago di Como una contadina-attivista ha dichiarato guerra a Monsanto & Co. Facendo crescere nel suo campo varietà vegetali senza brevetti proprietari. Che però, per legge, non può vendere a nessuno

