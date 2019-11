Prodigi | “Ultimo non mi piace e nemmeno J-Ax” | giudici e pubblico di sasso

Fonte : gossipetv

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Mattia, talento dilascia tutti di stucco: non ascolta J-Ax e Ultimoè il programma di Rai 1 dedicato ai piccolidella musica e della danza. Il primo piccolo talento che si è esibito sul palco si chiama Mattia, viene da Siracusa e ha una forte passione per il canto e la … L'articolo, “Ultimo non miJ-Ax”:diproviene da Gossip e Tv.

occhibagnati : RT @Eleonor22849454: LUI CHE CANTA ULTIMO ULTIMO DIETRO LE QUINTE SICURAMENTE VESSICCHIO A GLI OCCHI A CUORE Tutto questo è meraviglio… - chiara0174 : RT @_happinessmnicx: ULTIMO NON MI PIACE BIMBO MA COSA STAI DICENDO BASTA SPENGO LA TV CIAO #Prodigi - lastmarti : RT @_happinessmnicx: OH SI FINALMENTE A STO BIMBO PIACE ULTIMO E LO CANTA URLO AAAA #Prodigi -