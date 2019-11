Omicidio-suicidio a Cerignola | uccide una donna e si toglie la vita | grave anche la vicina

Zandobbio - impiegata trovata morta/ Bergamo : Omicidio - incidente o suicidio? I dubbi : Zandobbio, impiegata trovata morta nell'ufficio tecnico del Comune in provincia di Bergamo: omicidio, incidente o suicidio? Le ipotesi degli inquirenti.

Omicidio Orta Nova - la figlia 21enne di Filomena tenta il suicidio lanciandosi dal terzo piano : Dramma senza fine a Orta Nova: la figlia di Filomena Bruno, la 53enne uccisa a coltellate lunedì scorso, ha tentato il suicidio lanciandosi dal terzo piano di un palazzo. La ragazza lo scorso settembre era fuggita in Germania con l'ex compagno, il 36enne Cristoforo Aghilar, fermato con l'accusa di aver ucciso la madre.Continua a leggere

Foggia - triplice Omicidio e suicidio : uccide la moglie e le due figlie e si toglie la vita : Un agente penitenziario di cinquantatré anni si è tolto la vita dopo aver ucciso nella notte a colpi di pistola la moglie di cinquantaquattro e le due figlie di dodici e diciotto anni. Il fatto è accaduto in un appartamento in pieno centro ad Orta Nova, nella provincia di Foggia. Sul posto i carabinieri.Continua a leggere

Napoli - due persone trovate morte in casa a Castello di Cisterna. Ipotesi Omicidio-suicidio : I cadaveri di due conviventi sono stati trovati dai Carabinieri in un villetta monofamiliare in via Passariello, una traversa laterale della strada principale di Castello di Cisterna (Napoli). Si tratta di un uomo e di una donna, entrambi di 56 anni, incensurati. L’uomo era titolare di una ditta di materiali edili. Sono state avviate le indagini per far luce su quanto accaduto e per cercare di ricostruire le ultime ore della coppia. L’Ipotesi ...

Raffaello Bucci - l’ipotesi dell’Omicidio dell’ex ultras della Juventus : la procura di Cuneo non indaga più per istigazione al suicidio : Da istigazione al suicidio a omicidio. La procura di Cuneo ha cambiato da mesi, nel più stretto riserbo, l’ipotesi di reato per la morte di Raffaello Bucci, l’ultra della Juventus morto nel luglio 2016 dopo essere precipitato dal viadotto autostradale di Fossano. La notizia è stata confermata all’Ansa dal procuratore di Cuneo, Onelio Dodero. Il cambio del capo d’imputazione è emerso con gli arresti dei capi ultrà della ...

Il suicidio dell’ultras Juventus Bucci - la Procura riapre l’inchiesta e indaga per Omicidio : La Procura di Cuneo Da istigazione al suicidio a omicidio. Il dubbio, la famiglia, non ha mai smesso di coltivarlo. E ora la Procura di Cuneo lo fa proprio, modificando il reato su cui indaga per chiarire le circostanze della morte di Raffaello ‘Ciccio’ Bucci, il capo ultrà, collaboratore dei servizi segreti e della Juventus nella gestione dei rapporti con la curva, morto precipitando da un viadotto di Fossano (Cuneo) il 7 luglio 2016. Lo ...