Mattarella chiama i sindaci di Venezia e Matera Brugnaro | Danni per centinaia di

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il Presidente della Repubblica Sergiooggi è impegnato a Bologna, dove assisterà nel primo pomeriggio alla cerimonia di conferimento del Sigillum Magnum dell’Università al presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, presso l'Aula absidale di Santa Lucia, poi andrà alla sede del Comando regionale dei Carabinieri dell'Emilia Romagna per la cerimonia di commiato. In questa sua giornata densa di impegni, il Capo dello Stato ha voluto parlare direttamente con i primi cittadini delle due città maggiormente colpite dal maltempo di questi ultimi giorni, ossiaha dunqueto il sindaco della Serenissima Luigie quello della Città dei Sassi Raffaello De Ruggieri, per capire bene qual è la situazione. C'è grande preoccupazione sia per le condizioni dei cittadini e delle imprese, sia per la salvaguardia ...

RaiNews : #Maltempo. A #Venezia nelle prossime ore il premier #Conte. #Mattarella chiama i sindaci di Venezia e #Matera - SassiLive : MALTEMPO SFERZA MATERA E VENEZIA, MATTARELLA CHIAMA I SINDACI DELLE DUE CITtA' - BortoneMauro : RT @RaiNews: #Maltempo. A #Venezia nelle prossime ore il premier #Conte. #Mattarella chiama i sindaci di Venezia e #Matera -