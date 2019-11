Le spose dell’Isis? «Non sono spinte solo dall’amore»

Attacco turco in Siria - effetti collaterali : “spose dell’Isis” in fuga dalle carceri dopo i raid : Tooba Gondal e Lisa Smith, reclutatrici britanniche dell’Isis, sono fuggite. Così come le “spose della jihad” francesi. Sono riuscite a scappare dal campo di Ain Issa assieme a centinaia di persone legate allo Stato islamico. Per la Francia, l’intervento militare turco in Siria porterà alla rinascita dell’Isis. Ma si teme anche il possibile ritorno dei foreign fighters europei andati a combattere per il Califfato.Continua a leggere