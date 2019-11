La visita di Conte in una Venezia ancora ferita

Titoli e aperture : il caso Ilva dalla visita di Conte a Taranto al monito di Moody's : Il premier Giuseppe Conte va dagli operai dell'Ilva, e ammette: "Non ho soluzioni in tasca" . Intanto il governo tratta con ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva: spunta anche l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o Invitalia per cercare di diluire il rischio. Sul tavolo c'è anche uno sconto sull'affitto. La proposta di far diventare il polo dell'acciaio di Taranto un'azienda pubblica divide pero' i politici. ...

Lucca Comics - ragazzi sfilano vestiti da soldati nazisti con svastiche e bandiere. Un visitatore li contesta : “Vergognatevi - non è un gioco” : Alcuni ragazzi hanno sfilato per le vie di Lucca, dove è in corso fino al 3 novembre il Lucca Comics & games (uno dei più importanti appuntamenti europei per gli appassionati di fumetti e videogiochi) travestiti da soldati dell’esercito nazista. Il gruppo ha curato i costumi in tutti i dettagli e si è presentato con tanto di finto carro armato, fascia con la svastica al braccio e bandiere con le croci celtiche in mano. ...

Conte - il premier visita l’azienda di Brunello Cucinelli e si improvvisa calciatore : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha visitato l’azienda di Brunello Cucinelli a Solomeo, in provincia di Perugia. E sulla propria pagina Facebook il premier ha pubblicato un video in cui scherza con lo stilista, improvvisando insieme a lui alcuni palleggi L'articolo Conte, il premier visita l’azienda di Brunello Cucinelli e si improvvisa calciatore proviene da Il Fatto Quotidiano.

Arte : sabato pomeriggio possibile visitare ‘Quirinale contemporaneo’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – sabato 12 ottobre 2019, in occasione della 15/ma edizione della Giornata del Contemporaneo, promossa dall’Associazione dei musei d’Arte contemporanea italiani -Amaci, il Palazzo del Quirinale sarà aperto al pubblico anche nel pomeriggio per permettere la visita guidata alla collezione di opere ‘Quirinale contemporaneo”. La collezione, che dal 2 giugno scorso arricchisce stabilmente ...

Giuseppe Conte visita la Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica : la presentazione dell'esoscheletro : Alla vigilia di San Raffaele, arcangelo a cui è dedicata la Fondazione che gestisce il Presidio ospedaliero ad alta specialità di Ceglie Messapica, la visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolinea anche un anniversario importante a chiusura del 2019: i primi venti anni di attività al