Golf – Tiger Woods fa luce sul suo ritiro | “smetto a 50 anni | poi mi dedico a caccia e

Golf - Tiger Woods nel mito : il giocatore più vincente della storia! Ora insegue il record di Major : Tiger Woods è diventato il Golfista più vincente di tutti i tempi, lo statunitense ha conquistato lo Zozo Championship in Giappone e ha così messo in bacheca il suo 82esimo sigillo nel PGA Tour (compresi i 15 Major). Il 43enne ha così agganciato Sam Snead in testa alla classifica dei giocatori più vincenti sul circuito professionistico americano, il suo connazionale fu un grande protagonista tra il 1935 e il 1965 lasciandoci poi nel 2002 ...

Golf – Zozo Championshio : Tiger Woods da record - raggiunto Snead con la vittoria in Giappone : Toger Woods vince in Giappone ed eguaglia il record di Snead: 82 titoli sul PGA Tour. Nello Zozo Championhip ha battuto Hideki Matsuyama dominando la scena sin dall’inizio Straordinario e incredibile Tiger Woods, autore in Giappone di una prova alla sua maniera nello Zozo Championship, dominato dalla prima, all’ultima buca, un successo che l’ha portato ad eguagliare il record del mitico Sam Snead con 82 titoli nel PGA Tour, un primato che ...

Golf - PGA Tour 2020 : Tiger Woods trionfa in Giappone - suo il ZOZO Championship davanti a Matsuyama e McIlroy : Tiger Woods è ancora in volo. Il fuoriclasse americano, 44 anni alla fine di dicembre, vince il primo torneo organizzato sotto l’egida del PGA Tour in Giappone, il ZOZO Championship, dopo che la parte finale del quarto giro era stato rinviato alla mattina nipponica, a causa dell’oscurità e sugli sviluppi della pioggia che ha bloccato l’intero venerdì. E’ il successo numero 82 sul PGA Tour per lui, con il quale eguaglia ...

Golf - PGA Tour 2019 : Tiger Woods continua la sua marcia da leader al Zozo Championship - McIlroy in forte ripresa : Testare il campo ufficialmente poco prima di un torneo può risultare davvero utile e formativo, se poi a provare le condizioni è mister Golf in persona le cose non possono che andare in un’unica direzione. Tiger Woods (-16), dopo aver già girato all’Accordia Golf Narashino Country Club di Chiba lunedì per via dello skins challenge, continua la sua marcia indisturbata verso il successo della prima storica edizione del Zozo ...

Golf - PGA Tour 2019 : il ruggito di Tiger. Woods in testa assieme a Woodland dopo il primo giro del Zozo Championship : Immortale. Tiger Woods chiude al comando il primo, storico, round di un torneo ufficialmente approvato dal PGA Tour per il proprio calendario in Giappone e si candida per la conquista del successo numero 108 in carriera. Sul campo par 70 dell’Accordia Golf Narashino Country Club di Chiba è cominciata nella notte italiana la prima edizione del Zozo Championship, e il più famoso Golfista della storia ha regolato gli altri 77 avversari chiudendo il ...

Golf - Jason Day batte Tiger Woods - Rory McIlroy e Hideki Matsuyama al The Challenge : Skins Game a Tokyo : Si è disputato nella mattina italiana, in Giappone, e per l’esattezza a Tokyo, un particolare evento che anticipa il ZOZO Championship, importante torneo che fa parte del PGA Tour. Si tratta del The Challenge: Skins Game. In particolare, le gare “Skins”, per i meno avvezzi, sono quelle in cui a ogni buca viene messo in palio un determinato ammontare di soldi, e all’ultima tale somma diventa particolarmente alta, in ...