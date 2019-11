Chef Rubio | la Rai cancella la puntata di #Ragazzicontro con lui | “Questioni di

Chef Rubio - la Rai blocca la sua ospitata : sussulto di dignità a Viale Mazzini : Chef Rubio, contrariamente alle indiscrezioni, non parteciperà al programma sulla Rai #Ragazzicontro. La Tv di Stato ha annunciato lo stop della sua partecipazione per "ragioni di opportunità". Nel programma condotto da Daniele Piervincenzi, che andrà comunque in onda questa sera alle 23.20 su Rai2,

Camionisti in trattoria : al posto di Chef Rubio arriva Misha Sukyas - chi è : L’addio di Chef Rubio a Discovery e il suo seguitissimo programma, “Camionisti in trattoria”, è un caso mediatico-politico, oltre che televisivo. Tra gli interrogativi sospesi il nome del sostituto che secondo quanto rivelato il settimanale Oggi sarebbe Misha Sukyas, Chef che è stato protagonista della trasmissione Chopped Italia, in onda sul canale Food Network, in veste di giudice. Discovery dovrebbe comunicare a breve il ...

Il caso Chef Rubio - chi lo accusa e chi lo difende : L’antefatto: Chef Rubio lascia Discovery La notizia di partenza è l’annuncio della fine della collaborazione tra Discovery e Gabriele Rubini, aka Chef Rubio. Fine di una collaborazione lunga e fortunata, sulla quale si addensa qualche nube. A tranquillizzare gli animi, dopo qualche voce malevola che vorrebbe attribuire il termine della collaborazione alle prese di posizione social di Chef Rubio, arrivano le storie di Instagram dello ...

#Ragazzicontro - la Rai cancella Chef Rubio. Freccero a DM : «Poteva vampirizzare il programma» : Chef Rubio Indietro tutta: la Rai ci ripensa e fa fuori Chef Rubio. In una nota per la stampa, l’azienda fa sapere che “per questioni di opportunità“, l’ex rugbista e campione di polemiche sui social non sarà presente – a differenza di quanto previsto inizialmente – nella puntata di #Ragazzicontro in onda domani su Rai2 e registrata il 9 ottobre scorso. A deciderlo, il direttore di rete Carlo Freccero. Per ...

Chef Rubio - Rai 2 lo sceglie come testimonial contro il cyber-bullismo : non è una barzelletta : Chef Rubio testimonial anti-bullismo: la cosa suona strana. Sarebbe un po' come se Giuliano Ferrara diventasse il simbolo delle diete. Ci sarebbe da ridere ma la notizia, riportata da Dagospia, fa piangere. Il defenestrato (da Discovery Channel) Chef Rubio sarà ospite domani sera in seconda serata s

Chef Rubio approda in Rai : domani a #Ragazzicontro parlerà di cyberbullismo : Chef Rubio, Daniele Piervincenzi Nemmeno il tempo di siglare il divorzio con Discovery e Chef Rubio è già in Rai. Il conduttore, noto per le sue irruenti invettive via social, domani in seconda serata apparirà su Rai2, come ospite di #Ragazzicontro, il programma di Daniele Piervincenzi. Il focus, come sempre, sarà sul mondo giovanile, con interviste e testimonianze agli studenti di un istituto scolastico. Ma attenzione, il tema della puntata ...

Chef Rubio - Matteo Salvini contro Italia Viva : "Lui in Rai? Che schifo" : Tutto drammaticamente vero. Si parla di Chef Rubio, l'insultatore seriale che odia Matteo Salvini, sovranisti, Israele e che attacca anche i poliziotti ucciso in servizio. Il cuoco è stato infatti allontanato da Discovery, la rete dove conduceva Camionisti in trattoria: meglio non averci a che fare,

Ora Italia Viva vuole in Rai Rubio - lo Chef anti Salvini - : Francesca Bernasconi La proposta: in Rai lo chef che insulta gli ebrei. Salvini: "I renziani ci sono o ci fanno?" Gabriele Rubini, lo chef anti Salvini, in Rai. È questa l'idea avanzata da Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione di Vigilanza Rai. Il deputato, infatti, ha scritto un post su Twitter, rivelando la possibilità di un arrivo di chef Rubio in Rai, dopo l'addio a Discovery: "chef Rubio lascia ...

