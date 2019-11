Assicurazione casa | come inviare disdetta e quali danni copre

Assicurazione casalinghe 2019 : cos’è - come funziona - coperture - costo - scadenze ottobre : Assicurazione casalinghe 2019: come funziona, scadenze ottobre e novità. Il prossimo 15 ottobre scade il termine per pagare l’integrazione di 11,09 euro relativa al premio annuale dell’Assicurazione Inail contro gli infortuni domestici. La copertura, istituita con la legge n. 493/1999, garantisce prestazioni economiche a beneficio di coloro che svolgono in maniera abituale, esclusiva e gratuita attività in ambito domestico. L’Assicurazione è ...