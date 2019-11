A 83 anni muore Raymond Poulidor | l’eterno secondo del ciclismo internazionale

Genova : bimbo di tre anni muore in ospedale dopo aver avuto un malore in auto : Ieri, 11 novembre, all'ospedale "Gaslini" di Genova è morto un bambino di soli 3 anni a seguito di un malore avuto di prima mattina davanti agli occhi della sua mamma e del fratellino maggiore, mentre si trovavano in macchina. Il malore, i soccorsi ed il trasferimento all'ospedale Secondo una prima ricostruzione dei fatti, madre e figli si trovavano per strada verso Sampierdarena. Si trovavano tutti in macchina, di buon mattino, poiché bisognava ...

Bimbo di tre anni muore al Gaslini di Genova : Il piccolo negli scorsi giorni a casa aveva avuto febbre alta. Si sospetta uno choc settico per cause infettive

Schianto a Venezia : corre in auto per salvare amico che vuol uccidersi e muore a 38 anni : Stavano correndo, in auto, in soccorso di un amico, quando la loro automobile è uscita di strada ed è finita in un fossato. Davide Zavattin, 38enne ausiliario dei vigili del fuoco, è morto così. Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 10 novembre, appena fuori l'abitato di Cinto Caomaggiore, piccolo comune alle porte di Venezia. Il tragico Schianto Un amico aveva manifestato propositi suicidi e Davide, artigiano e ...

Giovane attrice muore a 13 anni : stroncata da un attacco d’asma : Promessa di Brodway muore a soli 13 anni a causa di un attacco di asma. La Giovane attrice Laurel Griggs, star di Saturday Night Live, è morta a New York dopo essersi sentita male davanti alla sua famiglia. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo il malore le è stato fatale. Il nonno della piccola la ricorda come una ragazza piena di energie, un’attrice promettente che aveva per il suo futuro molti progetti e ...

Tragedia a Ragusa : si affaccia dal balcone ma scivola e cade - muore donna di 62 anni : La Tragedia si è consumata n un appartamento del comune di Comiso, in provincia di Ragusa, quando la donna è caduta giù dal balcone di casa sua per controllare se fosse avvenuto il ritiro della spazzatura in strada sotto il palazzo. Si sarebbe sporta un po' troppo, scivolando e cadendo nel vuoto.Continua a leggere

Dwight Ritchie muore per un pugno allo stomaco. Il pugile aveva 27 anni : Dwight Ritchie non ce l'ha fatta. Il pugile nativo australiano, 27 anni, è morto dopo aver subito sabato un colpo in allenamento. La triste notizia è stata annunciata dal promoter e amico Jake Ellis. «È insopportabile accettare la tragica notizia – si legge nel post - Dwight sarà sempre ricordato dalla famiglia della boxe come uno dei talenti più brillanti in Australia, il suo stile sul ring incarnava ...

Rimini - urta il guardrail e piomba nella corsia opposta : Eduardo muore a 33 anni - ferite 2 donne : La vittima del tragico incidente stradale è Eduardo Acosta Ruiz, un uomo di 33 anni di origine cubana ma da tempo residente in Italia. Il giovane ha perso il controllo del mezzo sulla strada Statale Adriatica e ha sbandato innescando una carambola che si è rivelata fatale. La sua vettura si è capovolta su un fianco intrappolandolo.Continua a leggere

Incidente agricolo nel chietino - Muore a 53 anni travolto dal trattore : Chieti - Ancora un Incidente agricolo nelle campagne abruzzesi, un operaio di 53anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore che stava guidando. L'uomo che era alle dipendenze di un'azienda agricola di Villalfonsina (CH), era alla guida del trattore in contrada Usco, quando il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Sul posto, immediatamente allertati dai presenti, sono intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del ...

Incidente Venezia - con la macchina in un fossato : Davide - vigile del fuoco - muore a 38 anni : Incidente a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia. Un uomo di 38 anni, Davide Zavattin, ausiliario dei vigili del fuoco, è morto sul colpo dopo che la macchina su cui viaggiava è uscita di strada per cause in via di accertamento ed è finita in un fossato. Ferita la donna che era alla guida. Il 5 novembre aveva scritto su Facebook dopo la notizia della morte dei tre pompieri nell'esplosione di Alessandria: "Fiero di essere un vigile del ...

Folgorato durante i lavori in casa : muore a 34 anni : Gianluca Barallo era di casal di Principe, in provincia di Caserta. I carabinieri aprono un'indagine per ricostruire...