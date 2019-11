Zingaretti raccoglie la proposta Huffpost | Segre ha personalità da capo dello

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Liliana”è una grandissima personalità, che si presenta benissimo per un ruolo” come quello del presidente della Repubblica. Lo ha detto iltario del Pd, Nicola, in questi giorni in visita a New York,ndo così lalanciata ieri da Lucia Annunziata nel corso del convegno“Metamorfosi. Le conseguenze del cambiamento”. La senatrice a vita, sopravvissuta all’Olocausto, ”è un faro e un punto di riferimento della democrazia del nostro Paese”, ha aggiuntoparlando a New York: “Se non fossi stato qui oggi, probabilmente sarei stato a Milano” ha spiegato con riferimento alle oltre 5 mila persone che ieri, nonostante la pioggia battente, si sono riunite a Milano al presidio in solidarietà con Lilianadavanti al Memoriale della Shoah.

