Open Fiber | a Empoli presto banda ultra larga | investimento di 6 mln 2

Open Fiber : a Empoli presto banda ultra larga - investimento di 6 mln : Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Open Fiber ha firmato con il Comune di Empoli un accordo per realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, in modalità Ftth ( Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di abitazioni e uffici). Il progetto è stato presen

Open Fiber : Gubitosi - ‘in corso selezione fondo infrastrutturale per acquisizione’ : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – E’ “in corso la selezione ” di un fondo infrastrutturale “per la partecipazione all’acquisizione combinata di Open Fiber ”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi , nella conference call con gli analisti sui risultati del terzo trimestre in merito all’operazione su cui il gruppo ha un confronto aperto con gli azionisti di Open Fiber (Cdp e ...

Open Fiber : a Vasto investimento di 5 mln per banda ultra larga : Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Open Fiber ha firmato con il Comune di Vasto un accordo per realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, in modalità Ftth (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di abitazioni e uffici). Finalmente una delle città