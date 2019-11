Fonte : blogo

(Di martedì 12 novembre 2019) "Per laio esaremo sullo stesso palco, dopo 15 anni che viviamo. La d'Urso ci ha provato 147 volte, non ci è mai riuscita". Lo ha dettopresentando la sua ospitata in coppia con la compagnain Prodigi, la serata benefica in onda su Rai1 mercoledì 13 novembre e realizzata in collaborazione con Unicef ed EndemolShine Italy.I due coreografi, infatti, saranno nella giuria del programma che vede 9 giovanissimi concorrenti in gara, con una borsa di studio in palio.partecipano allaserata di beneficenza dopo essersi recati a Panama per conoscere da vicino la situazione drammatica in cui bambini e adulti sono costretti a vivere. Prodigi 2019 su Rai1 con Flavio Insinna e Serena Autieri: i concorrenti: "Io e ...

gossipblogit : Luciano Cannito: 'Io e Rossella Brescia per la prima volta insieme in tv, Barbara d'Urso c'ha provato 147 volte...' - Antonio09105181 : RT @UNICEF_Italia: Autieri Serena ?? Cannito Luciano ?? Insinna Flavio ?? Vessicchio Beppe ?? I nostri ospiti sono tutti qui, siamo pronti… - Ciacilove95 : RT @UNICEF_Italia: Autieri Serena ?? Cannito Luciano ?? Insinna Flavio ?? Vessicchio Beppe ?? I nostri ospiti sono tutti qui, siamo pronti… -