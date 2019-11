LIVE Sinner Ferri-Arends Pel | Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA | l’azzurrino esordisce

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.15: Il match si disputerà sul campo centrale e bisognerà attendere alle 20.15 circa. In questo momento è in corso la sfida tra Luca Vanni e Filippo Baldi valida per il primo turno. 19.13: Sul veloce indoor altoatesino, l’azzurrino farà il proprio esordio insieme al giovanissimo, per iniziare con il piglio giusto la propria avventura nel torneo di casa. 19.10: Buona sera e bentrovati alladel match di doppio tra Jannik/Lorenzoe la coppia olandese Sander/David Pel, valido per il primo turno dell’ATPdi. Il programma del doppiovs/Pel – Il ranking in evoluzione diBuona sera e bentrovati alladel match di doppio tra Jannik/Lorenzoe la coppia olandese Sander/David Pel, valido per il primo turno ...

