Viva Rai Play vince il primo tempo | resta l’incognita del seguito | in esclusiva sulla rete

Viva Raiplay - lo show di Fiorello dal 13 novembre durerà un'ora : Nel mese di novembre, la Rai ha ufficialmente lanciato il nuovo show televisivo di Fiorello denominato 'Viva Raiplay', la cui programmazione è iniziata lunedì 4 novembre in contemporanea su Rai 1 e Raiplay. Dal 13 novembre invece sarà visibile solamente su Raiplay, il canale web della televisione di stato. A soffermarsi sullo show è stato il direttore dell'area digital Rai Elena Capparelli che a Tv Talk ha spiegato l'impatto a livello digitale ...

Viva RaiPlay - Fabio Volo su Fiorello e il suo show : “Fa sempre le stesse imitazioni” : “Fa se stesso e le imitazioni di sempre, secondo la grammatica di Alighiero Noschese”. Fabio Volo sembra critico su Fiorello ritornato con il nuovo programma Viva RaiPlay, che invece piace proprio a tutti: audience e critica. Il conduttore radiofonico, attore e scrittore in una lunga intervista su Il Messaggero, nella quale descrive la sua ultima esperienza lavorativa come voce narrante di Ailo – Un’avventura fra i ghiacci, ha ...

Viva RaiPlay! - Fiorello e il niente : ...

Viva RaiPlay! : Fiorello e Carlo Conti nell'anteprima col Tg1 - che sdogana lo split screen : L'abbiamo detto fin dal primo collegamento col Tg1 e l'ultimo appuntamento con l'edizione delle 20 lo conferma: la vera innovazione di Viva RaiPlay! passa per il Tg1. Il collegamento con Francesco Giorgino è stato in queste sere l'unico vero contenuto in diretta e ha finito per scardinare la liturgia del canonico appuntamento col programma di punta della serata tv.prosegui la letturaViva RaiPlay!: Fiorello e Carlo Conti nell'anteprima col ...

Viva RaiPlay! - Fiorello lancia Adrian al via su Canale 5 : "Gli artisti non hanno colore" : a "Gli artisti non hanno colore e se in tv torna gli artisti degli artisti bisogna dirlo! Chissene importa se lavora di là..." Così , dalla quarta puntata di Viva RaiPlay!, Fiorello lancia Adrian, il ritorno televisivo di Adriano Celentano che (ri)debutta questa sera, giovedì 7 novembre, in prima serata su "una rete che non è Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4" (e che ovviamente TvBlog segue in liveblogging).prosegui la letturaViva RaiPlay!, ...

Fiorello preoccupato per Viva RaiPlay : “C’è ansia”. La confessione : Viva RaiPlay! Fiorello preoccupato per il suo programma: la confessione Continua il grande successo per Viva RaiPlay! in onda sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Nella puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 6 novembre, Fiorello ha fatto registrare il 22,1% di share e 5,6 milioni di media. Rispetto all’esordio ha perso più di un milione di spettatori e oltre tre punti di share che potrebbe recuperare ...

Viva Rai Play ascolti record - Fiorello supera i 6 milioni e mezzo - boom del 33 - 5% tra gli over 55 : Viva Rai Play, Fiorello fa il record di ascolti tv nel prime time Fiorello parte col botto. Viva Rai Play, quasi inaspettatamente, fa il record stagionale di ascolti tv nel prime time con il 25% pari a ...

Viva RaiPlay! - l'anteprima web sarà Viva Asiago 10 : intanto Mika canta Anima Mia - Mina saluta e Vespa gioca : Terza puntata per Viva RaiPlay nell'access prime time di Rai 1. Nella consueta diretta col Tg1, la parte più live della sua temporanea esperienza tv, Fiorello ha lanciato un nuovo segmento del suo progetto digital: si intitola Viva Asiago 10 e andrà in onda la mattina alle 9.00 su RaiPlay nei giorni sarà trasmesso Viva RaiPlay! in esclusiva sul web. Quindi a partire da mercoledì 13 novembre.prosegui la letturaViva RaiPlay!, l'anteprima web sarà ...

Viva RaiPlay! - l'anteprima web sarà Viva Asiago 10 : intanto Mika canta Anima Mia - Mina saluta e Vespa gioca) : ...

Viva RaiPlay - Fiorello/ Ospiti 6 novembre : anche Aldo Grasso pazzo di Rosario! : Viva RaiPlay torna in onda oggi, 6 novembre, con la terza puntata: Fiorello sempre più mattatore della tv e lo show conquista tutti.

Viva RaiPlay di Fiorello - le parole di Aldo Grasso : "Perché lo showman è entrato nella storia" : Aldo Grasso osanna Rosario Fiorello, il "Sergio Mattarella dell' intrattenimento". Per il critico del Corriere, lo showman "è stato mobilitato per l' operazione più interessante della Rai del nuovo millennio". "Solo Fiorello", dice, "poteva firmare l' ingresso a pieno regime del servizio pubblico ne

Ascolti tv - Fiorello bissa il boom dell’esordio : nuovo successo per ‘Viva RaiPlay’ : Il programma dello showman replica il successo della prima puntata con oltre 6 milioni di telespettatori sintonizzati su Rai...

Ascolti Tv Martedì 5 novembre - vince la Champions League - bene Il Collegio - sempre ottimo Viva RaiPlay : Ascolti Tv Martedì 5 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Borussia Dortmund – Inter – Canale 5 – 4.404 milioni e 16.7% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La nostra terra 1a tv – Rai 1 – 2.810 milioni e 12.2% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio – Rai 2 – 2.486 milioni e 106% 15-64 Commerciale % 15-34 ...

Viva Rai Replay : Fiorello, Viva Rai Play Fiorello copia se stesso. E, d’un tratto, la decantata novità di Viva RaiPlay invecchia di colpo: di quasi 10 anni. Perde l’originalità e diventa déjà vu. Nella seconda puntata del suo show, il mattatore catanese ha proposto un monologo ironico sulla scissione dei Pooh. In studio, giù risate ed applausi. Peccato però che la gag non fosse proprio nuovissima: Fiore l’aveva già proposta nel 2010, pari ...