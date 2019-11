Ridatemi il mio procione Lucio Grazie a lui sono rinata

Fonte : agi

(Di lunedì 11 novembre 2019) ", il mioa luidai maltrattamenti che ho subito". Lo dice all'Agi la donna di 53 anni di origini ucraine alla quale, il 4 novembre scorso, i carabinieri di Milano hanno sequestrato l'animale perché' ritenuto 'pericoloso' in quanto la specie viene ritenuta portatrice sana di malattie come la rabbia e la leptospirosi. Erano stati gli abitanti del quartiere di Baggio, dove risiede, a segnalare alle forze dell'ordine che la donna portava di sovente a spasso ilal guinzaglio e anche al ristorante. Una prima 'vittoria', l'ex proprietaria della bestiola l'ha ottenuta perché il pm Sara Arduini, titolare dell'indagine, ha accolto la richiesta presentata dal suo avvocato, Giorgia Leone, di consentire un incontro tra lei e l'animale. I due, ha scritto il magistrato nel provvedimento, potranno rivedersi nella struttura in Emilia Romagna dove è ...

