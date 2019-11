Napoli | le parole del figlio di De Laurentiis dietro la rivolta dei giocatori? Il

Napoli-Salisburgo 1-1 - pagelle / Lozano coi fatti e Insigne con le parole : sono con Ancelotti : MERET. In area, almeno nel primo tempo, piovono palloni come meteoriti durante il Big Bang, però i malefici rossi della Red Bull non centrano mai la porta. Ci vuole l’aiutino di Kalidou per far fare un tiro in porta al bovino Haaland, di rigore. E chest’è, Ilaria cara – senza voto Tu te l’immagini Meret nello spogliatoio? Con il suo àplomb da nordico, come potrà aver reagito all’ammutinamento? Di lui mi colpisce il modo discreto e ...

Ibrahimovic - ieri l’ultima in MLS? Le sue parole fanno sognare i tifosi del Napoli : Un contratto in scadenza, nuovi stimoli e desideri e le parole di De Laurentiis di qualche giorno fa. Zlatan Ibrahimovic potrebbe aver concluso la sua esperienza in MLS. ieri la sconfitta per 5-3 nel derby contro i Los Angeles che metteva in palio la finale di Western Conference. Lo svedese, che ha comunque segnato una rete e fornito un assist, ha lasciato il campo visibilmente nervoso, rendendosi protagonista anche di un gestaccio verso ...

Salisburgo-Napoli è la notte degli abbracci. Quando i fatti valgono più delle parole : Dopo la splendida vittoria ottenuta dalla formazione di Ancelotti sul campo del Salisburgo che vale una bella ipoteca sul passaggio del turno in Champions, il presidente De Laurentiis è sceso personalmente negli spogliatoi per salutare la squadra ed abbracciare l’allenatore, come testimonia la foto postata dal giornalista Alessandro Alciato …e alla fine, si guardarono così #SalisburgoNapoli @SkySport pic.twitter.com/fdp3hDk7b9 — ...

Bucchioni : ”Parole di De Laurentiis? Sta tenendo ad alto livello il Napoli” : Bucchoni su De Laurentiis: può essere scomodo, ma ha capito che il momento è delicato dopo la vittoria sul Liverpool, ha fatto bene a intervenire pesantemente per dare una scossa all’ambiente Enzo Bucchioni, durante il microfono aperto di Radio Sportiva, ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori. Il giornalista -tra l’altro- ha risposto anche sulle recenti parole di De Laurentiis, presidente del Napoli. Queste le ...

Savelli : De Laurentiis spacca il Napoli. O le sue parole sono una manovra politica? : Su Libero, Claudio Savelli si chiede il perché delle parole pronunciate ieri da De Laurentiis. Non ha risparmiato nessuno, scrive, a parte Ancelotti. Se le sue bordate avessero colpito anche il mister, il presidente “avrebbe potuto inaugurare l’autarchia”. Ma perché sparare così a zero su tutti? Su Mertens e Callejon, su Insigne, persino su Koulibaly? “Se non è una manovra politica, il cui scopo può essere quello di ...

Napoli – De Laurentiis furioso - le parole del presidente su Mertens e Insigne : “Lorenzo deve tranquillizzarsi” : De Laurentiis senza peli sulla lingua: le parole del presidente del Napoli su Insigne e Mertens Tensione in casa Napoli, Aurelio De Laurentiis non le manda a dire ai suoi giocatori. Il presidente della squadra partenopea, a margine della firma della convenzione per il San Paolo con il Comune, non ha nascosto un pizzico di disappunto per la questione Insigne: “non c’ero al summit di Insigne con Raiola e Ancelotti, il problema di ...

Lecce-Napoli - le parole di Liverani e Ancelotti : il tecnico salentino fa una battuta sul rigore ripetuto : Al termine di Lecce-Napoli, con la vittoria per 4-1 dei partenopei, Fabio Liverani ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: “Le batoste lasciano il tempo che trovano. La squadra ha fatto venti minuti abbastanza bene, abbiamo preso gol su un doppio rimpallo. Abbiamo subito troppo le loro ripartenze. Non eravamo fenomeni dopo Torino, non siamo scarsi adesso. Mi auguro di vedere tanti rigori ripetuti visto che sono stati tanto così ...

Napoli-Liverpool - le parole di Koulibaly e Callejon : tweet di De Laurentiis : “Vincere era importante ed esserci riusciti contro i campioni d’Europa in carica lo è ancora di più. Abbiamo fatto una partita perfetta: abbiamo difeso bene e nel finale abbiamo colpito. Siamo contenti”. Queste le parole di José Maria Callejon al termine di Napoli-Liverpool 2-0, match della prima giornata del girone E di Champions League. “Giocare contro il Liverpool è sempre difficile perché ha un tridente ...

È partita la guerra mediatica tra Conte e Sarri - l’interista ricorda le parole di Sarri a Napoli : La Gazzetta dello Sport accende la sfida già tra Antonio Conte e Maurizio Sarri. Quando l’interista parla di ‘fatturato’, si riferisce alle parole di Sarri ai tempi di Napoli. Nel 2016 disse: “abbiamo grandi giocatori ma da qui a competere con la Juve ce ne passa alla lunga il fatturato pesa”. Oggi comanda la Juventus su questo aspetto, dove però l’Inter non può certo lamentarsi. PER LEGGERE TUTTE LE ...