Manovra | Conzatti Iv | ‘proposte per parità genere in Cda’

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Roma, 11 nov. (Adnkronos) – ‘Anche in questa Legge di bilancio stiamo lavorando per la proroga della legge Golfo-Mosca attraverso delle proposte di modifica. E’ importante consolidare la presenza di talenti femminili negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e partecipate pubbliche sia per una questione di pari opportunità’ sia e soprattutto per avere migliori performance in termini economici e di sostenibilità che la diversity garantisce”. Lo dichiara la Senatrice Donatella, capogruppo di Italia Viva in commissione bilancio. ‘Ora serve consolidare i risultati, non solo alzando la presenza delle donne dal 30% al 40%, così da avvicinarsi alla vera, ma alzando la presenza nei ruoli decisionali e di maggiore responsabilità. Tale presenza di vertice agevolerà anche le politiche aziendali di conciliazione e ...