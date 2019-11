Dwight Ritchie muore per un pugno allo stomaco Il pugile aveva 27 anni

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019)non ce l'ha fatta. Ilnativo australiano, 27, è morto dopo aver subito sabato un colpo in allenamento. La triste notizia è stata annunciata dal promoter e amico Jake Ellis. «È insopportabile accettare la tragica notizia – si legge nel post -sarà sempre ricordato dalla famiglia della boxe come uno dei talenti più brillanti in Australia, il suo stile sul ring incarnava esattamente il modo in cui viveva». La storia di, chiamato «The Fighting Cowboy», era nato a Shepparton (stato di Victoria) ecinto la corona australiana dei pesi medi dal 2014 al 2015 e la corona Wbf Asia-Pacifico dei pesi medi, nonché vinto due titoli giovanili Ibf. Lo scorso 14 agosto a Sydneydisputato il titolo Wbo/Ibf per l'Australasia dei superwelter perdendo ai punti da Tim ...

BlogNews_it : Morto a 27 anni il pugile Dwight Ritchie: pugno nello stomaco durante l’allenamento - EBertolaccini : Tragedia sul ring, muore il pugile australiano Dwight Ritchie - zazoomnews : Lutto atroce nel mondo dello sport: Dwight Ritchie aveva solo 27 anni. Lascia moglie 3 figli piccoli - #Lutto… -