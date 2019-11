Fonte : ilpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) La società che minaccia di lasciare l'ILVA di Taranto è il più grande produttore di acciaio del mondo ed è controllata tramite fiduciarie e società in paradisi fiscali da uno degli uomini più ricchi del pianeta

Mov5Stelle : #PrimaLeMultinazionali Dai diamanti in Tanzania ai bond di #ArcelorMittal. Salvini dovrebbe spiegarci perché la Le… - ilpost : Cos’è ArcelorMittal - AnnaMar74773335 : RT @OrRaffa_ela: Ullalla Patrizia Carrarini ex portavoce di Maroni in regione Lombardia ed assunta da Investco Italy Sapete cos'è? È la soc… -