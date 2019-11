Auto | Anfia | produzione -20% in primi 9 mesi 2019 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) (Adnkronos) – Gli ordinativi per il settoremotive nel suo complesso risultano in calo del 14,2% ad agosto (risultato di una componente interna a -22,6% e di una componente estera in ribasso del 5,5%). Neiottodel, gli ordinativi diminuiscono dell’11,9% (-14,3% nel mercato interno e -8,7% nel mercato estero). Gli ordinativi totali dell’industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni), invece, presentano una flessione del 10% nel mese di agosto (-4% la componente interna e -16,3% la componente estera) e del 3% neiottodel(-1,2% la componente interna e -5,3% la componente estera).Il fatturato del settoremotive, infine, presenta una variazione negativa del 9,6% ad agosto (-7% il fatturato interno e -12,1% quello estero). Neiottodel, il fatturato è in flessione dell’8,6% (-12,1% il ...

Info_Ricambi : Battuta d’arresto per l’export della componentistica @ANFIA_it - SeleneM_xx : RT @SilvioDonato1: In aumento le immatricolazioni di #autovetture in Italia. Nel bimestre settembre-ottobre in crescita del 10%, mentre a g… - ANFIA_it : #ANFIAFocus - Mercato auto Italia a Ottobre 2019 • alimentazioni alternative a +37% (quota: 18%) • crescita a dop… -