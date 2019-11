Anticipazioni U&D | la Galgani litiga con Jean Luis per colpa della Cipollari

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne è stata registrata sabato 9 novembre. Ancora una volta i protagonisti per la maggior parteregistrazione sono stati Gemma, Ida e Riccardo. Tutti e tre i personaggi principali hanno affrontato una puntata all'insegna di lacrime ed accese discussioni. Gemma in lacrime perLedel 9 novembre forniteci da Il Vicolo Delle News rivelano che la felicitàprotagonista indiscussa del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, Gemmaè svanita nel momento in cui il suo pretendente venezuelanoha deciso di ballare con l'opinionista Tina. Un ballo che ha dato vita ad un amaro sfogosull'ex moglie di Kikò Nalli, che, tra l'altro, per tutta la duratapuntata ha più volte screditato la dama piemontese. La, inoltre, ha ulteriormente turbato la serenità ...

