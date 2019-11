Woody Allen e Amazon Studios hanno interrotto la causa legale in cui erano coinvolti

Woody Allen e Amazon rinunciano a causa : 4.34 Woody Allen e Amazon hanno concordato di mettere fine alla causa da 68mln di dollari che il regista aveva intentato alla società per aver interrotto il contratto per la produzione di 4 suoi film e la distribuzione di un film già concluso, 'A Rainy Day in New York'. I termini dell'accordo non sono noti. Amazon aveva motivato la sua decisione con i commenti indelicati di Allen sul il movimento #Metoo e le accuse -mai provate in tribunale- ...

Amazon Prime Video - serie da vedere : «Crisis in Six Scenes» di Woody Allen : Per Amazon Prime Video Woody Allen si è cimentato alla tenera età di 81 anni nella scrittura, regia e interpretazione della miniserie tv in sei episodi Crisis in Six Scenes. Una visione divertente e da non perdere per chi ama la comicità e lo stile di uno tra i più grandi autori esistenti, eppure è passata sottotraccia. «Crisis in Six Scenes», qualche antefatto Due anni fa un nuovo concorrente si è ...