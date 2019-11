William | Kate | Harry e Meghan appaiono in pubblico insieme ma in balconi separati

William e Kate riappaiono in pubblico insieme a Harry e Meghan. E c’è anche la Regina : Dopo giorni di tensioni per un’intervista in cui il principe Harry annunciava che lui e fratello erede al trono avevano preso strade diverse, William, Kate, Harry e Meghan sono apparsi in pubblico insieme. Le due coppie hanno partecipato, assieme alla Regina, Carlo e Camilla e altri membri della famiglia reale britannica, ad un evento alla Royal Albert Hall di Londra per commemorare i 75 anni di alcune tra le più celebri battaglie della ...

Remembrance day : Kate e Meghan si ignorano - William e Harry sempre più distanti : Era da molto tempo che William, Kate, Harry e Meghan non si avvistavano insieme in un evento ufficiale. E, dopo le dichiarazioni del duca di Sussex, che ha ammesso l’esistenza di una tensione tra lui e il fratello in un’intervista rilasciata per un documentario, in molti erano curiosi di vedere cosa sarebbe successo in occasione del Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall, a cui la royal family ha partecipato al gran completo. I primi ad ...

Kate Middleton incinta : la prova definitiva da William : Kate Middleton è incinta. Ne sono sicuri i royal watchers secondo cui la prova definitiva sarebbe arrivata da William. Da tempo ormai si parla di una quarta gravidanza per la duchessa di Cambridge dopo la nascita di George, Charlotte e Louis. A quanto pare Kate e William non hanno nessuna intenzione di fermarsi e sarebbero pronti ad avere un altro bambino. Se Kensington Palace non ha mai confermato l’indiscrezione, sono molti gli indizi ...

Kate Middleton non accompagnerà William nel nuovo viaggio reale. I tabloid inglesi : "Incinta di nuovo" : Non sarà accanto a suo marito, nel nuovo viaggio reale verso il Kuwait e l’Oman. Se ha affiancato il marito William in Pakistan, questa volta Kate Middleton rimarrà a casa: dietro questa assenza i tabloid inglesi sono pronti a scommettere che si nasconda una nuova gravidanza. La duchessa di Cambridge avrebbe, dunque, rinunciato all’impegno per riposarsi in vista delle feste di Natale. Il principe William ...

Fuga Meghan Markle ed Harry : Kate e William devastati : Sembra che Meghan Markle ed Harry abbiano in progetto un trasferimento negli Stati Uniti per la maggior parte dell’anno. L’imminente periodo di pausa di sei settimane che i Sussex trascorreranno in USA è visto come un test di preparazione alla possibile mossa futura. Secondo Phil Dampier, che ha scritto per quasi 30 anni delle vicende della Royal Family inglese, se Meghan ad Harry dovessero prendere la decisione definitiva di ...

Kate Middleton - lo scherzo imbarazzante che gli fece Harry (e William non ha dimenticato) : Uno scherzo terribile e imbarazzante fatto da Harry ai danni di Kate Middleton e che William non avrebbe mai dimenticato. A svelarlo è il Daily Express secondo cui nel 2011 il secondogenito di Diana avrebbe fatto un gesto poco carino nei confronti della cognata. All’epoca Harry non aveva conosciuto ancora Meghan Markle, che solo diversi anni dopo sarebbe diventata sua moglie, mentre Kate era già legata a William. I fatti risalirebbero al ...

Kate Middleton come arbitro fra Harry e William : "Ha chiesto l’aiuto di Meghan" - : Carlo Lanna Dalle ultime indiscrezioni si apprende che Kate Middleton vorrebbe sanare la frattura fra Harry e William e per farlo avrebbe persino contattato e chiesto l'aiuto di Meghan Markle È agli onor di cronaca la frattura fra i rampolli di Casa Windsor. Sulla questione i tabloid inglesi hanno speso pagine e pagine di indiscrezioni per cercare di capire cosa ha spinto i duchi di Cambridge e di Sussex ha rompere ogni tipo di ...

Meghan Markle e Harry pronti a lasciare la Famiglia Reale. Kate e William coppia d’oro : Meghan Markle e Harry vorrebbero lasciare definitivamente l’Inghilterra per trasferirsi in California. Già mesi fa era emersa l’indiscrezione che la coppia stava cercando casa a Los Angeles. Dopo il documentario-scandalo dell’ITV, le voci si fanno insistenti e i Duchi del Sussex avrebbero manifestato l’intenzione di andare a vivere negli Usa, vicino a Doria Ragland, mamma di Meghan, anche se avevano indicato il Sudafrica ...