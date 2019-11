Nuoto | Benedetta Pilato e le sue prospettive olimpiche | sbriciolato il personale nei 100

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in DIRETTA. finali 8 novembre - Benedetta Pilato trionfa di un soffio nei 50 rana. Personale di Quadarella nei 400 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12: Lanzotti, Pilato, Magoga, Cocconcelli, Gastaldi, Riso, Santi, Repetto al via della finale dei 100 misti donne 17.11: Simone Cerasuolo si aggiudica i 100 rana juniores in 59″69. Giovanissimo il rappresentante dell’ImolaNuoto, classe 2003 17.09: Ancora Martinenghi! Il lombardo vince con 57″25 in rimonta su Scozzoli che chiude secondo in 57″40, terza piazza per Koch ...

Nuoto – Trofeo Sapio - nuovo record italiano nei 50 rana femminile : Benedetta Pilato super a Genova : Benedetta Pilato dà subito spettacolo al Trofeo Sapio: stabilito il nuovo record italiano nei 50 rana E’ iniziato nel migliore dei modi il Trofeo Sapio di Nuoto in corso a Genova per Benedetta Pilato. La vicecampionessa mondiale dei 50 metri rana ha stabilito nelle gare di questa mattina il nuovo primato italiano, abbassando di 18 centesimi, col tempo di 29”41, il primato di Martina Carraro. Nel tardo pomeriggio l’azzurra ...

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in DIRETTA. finali 8 novembre - fari puntati su Benedetta Pilato. Bene Quadarella nei 400 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43: Finale tutta iatliana per i 50 farfalla donne: Gaetani, Petronio, Paul, Bianchi, Biasibetti, Valle, Lucchini, Magoga 16.41: Netta affermazione del brasiliano Guido che trionfa in 23″44 davanti a Milli con 23″94 e Laberti in 23″99. Niente qualificazione a Glasgow per gli italiani 16.40: Al via nella finale dei 50 dorso Nardini, Laugeni, Lamberti, Guido (Bra), Milli, ...

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di finali del Trofeo Nico Sapio 2019 di Nuoto. Nella piscina da 25 metri di Genova si preannuncia una serata decisamente intrigante e ricca di spunti. La manifestazione ligure, infatti, sarà l'occasione per vedere ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2019 : Benedetta Pilato vola nelle batterie dei 50 rana e stabilisce il record italiano in vasca corta : Un inizio con il botto quello del Trofeo Nico Sapio di Nuoto, giunto alla 46esima edizione. Sono in corso di svolgimento le prime batterie nella piscina (25 metri) di Genova e nelle heat dei 50 rana femminili Benedetta Pilato ha fatto vedere che dal punto di vista della forma è ben presente. Sì, perché l’azzurrina, già al mattino, ha siglato il nuovo primato italiano assoluto della specialità con il crono di 29″41, migliorando il ...

Nuoto – Benedetta Pilato al circolo canottieri Aniene : sarà compagna di Federica Pellegrini : Benedetta Pilato passa al circolo canottieri Aniene: la giovane nuotatrice italiana sarà compagna di Federica Pellegrini Benedetta Pilato è il presente e il futuro del Nuoto azzurro, ma per imporsi nella storia di questa disciplina dovrà confrontarsi con le migliori al mondo. Cosa c’è di meglio dunque che allenarsi con una leggenda come Federica Pellegrini? La giovane nuotatrice azzurra, argento ai Mondiali in Corea nei 50 rana, si è ...