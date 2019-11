Lite Dal Moro-Nasoni | Erica Piamonte dice la sua | ' Attenti alle finte santarelline'

Ascoli - Lite Ninkovic-Da Cruz per un calcio di rigore : il serbo esce dal campo : Clamoroso episodio che si è verificato durante la giornata del campionato di Serie B ed esattamente al ‘Del Duca’ di Ascoli nel match casalingo contro il Venezia. Al 24′ del secondo tempo l’arbitro ha concesso un rigore per l’Ascoli, lite fra Da Cruz e Ninkovic per calciare il penalty. Alla fine a calciare il rigore è stato Da Cruz, rete del vantaggio ma a quel punto Ninkovic ha chiesto la sostituzione per ...

Sugar tax e auto aziendali - Lite nella maggioranza. Altolà dei 5 Stelle : basta giochi - o si vota : I fronti caldi su cui infiammano le polemiche tra gli esponenti del governo sono le nuove tasse previste nella bozza della manovra: tassa sulla plastica, stangata sulle auto aziendali e la riforma di Imu e Tasi

Vittorio Feltri contro Lilli Gruber : “Paralizzata dal botulino - mi ha offeso”. Lite in diretta con Parenzo a ‘La Zanzara’ : “Non capisci un c***” : Continua lo scontro a distanza tra Lilli Gruber e Vittorio Feltri. Dopo le parole della giornalista di La7, che a Un giorno da pecora aveva definito il direttore di Libero un “poveretto in andropausa”, Feltri le ha risposto nuovamente a La Zanzara, su Radio24: “Mi ha offeso, è paralizzata dal botulino. Io sarò anche in andropausa, ma lei è in menopausa da lustri”. David Parenzo ha tentato, nel corso dell’intervista, ...

Atletica - approvato dal Consiglio Federale l’elenco dei 40 atleti scelti per formare l’éLite club per Tokyo 2020 : Al momento la lista conta 40 atleti, di cui 24 uomini e 16 donne, e sono stati previsti fino a ulteriori nove ingressi per completare le staffette È stato approvato dal Consiglio Federale l’elenco degli atleti designati a far parte dell’atletica Élite club 2020, il gruppo di merito azzurro che mette insieme i migliori uomini e donne dell’atletica italiana. Al momento la lista conta 40 atleti, di cui 24 uomini e 16 donne, e sono stati ...

Fiordaliso a Pomeriggio 5 - Lite furiosa con il controllore del treno : «Ho pagato il biglietto ai miei Chihuahua. Avevo ragione io» : Non voleva mica la luna Fiordaliso, ma solo poter viaggiare a bordo di un treno con i suoi due Chihuahua. A Pomeriggio 5 la cantante racconta la sua disavventura di qualche settimana fa, quando...

Scossone EMUI 10 per Huawei Mate 20 Lite : la beta ai nastri di partenza dal 25 ottobre : Settimana ricca di spunti interessanti per i tanti utenti italiani che hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite, considerando il fatto che oggi 25 ottobre sono trapelate alcune informazioni per certi versi sorprendenti, almeno dal punto di vista dei tempi. Dopo aver esaminato più da vicino l'ultima patch ufficiale distribuita dal produttore asiatico anche per gli utenti italiani, con un approfondimento focalizzato sulla batteria due ...

Hp ELite Dragonfly - il notebook ultraleggero dall’anima ecologica : ultraleggero, convertibile, bello da vedere e con un’anima “eco”. Elite Dragonfly di Hp è un portatile con schermo che ruota a 360 gradi e sistema Windows 10, con tante virtù in grado d’attirare un pubblico esigente che, al contempo, non bada troppo ai costi (1299 euro, disponibile da novembre). La cifra è giustificata dal rapporto qualità/prezzo, ma non ne fa un prodotto per tutti. Il peso è inferiore al chilo, il case è realizzato in lega di ...

Google Chrome attiva automaticamente la funzione Lazy Loading in modalità Lite : Google ci spiega i vantaggi della nuova funzione Lazy Loading, che viene attivata automaticamente su Google Chrome con la modalità Lite. L'articolo Google Chrome attiva automaticamente la funzione Lazy Loading in modalità Lite proviene da TuttoAndroid.

Dal 24 ottobre il volantino Expert con Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10e e Redmi 7A in super prezzo : Domani 24 ottobre partiranno le offerte 'Sottocosto - Le offerte che cercavi' del nuovo volantino Expert, valide fino al 2 novembre. In prima pagina troverete una lavatrice LG da 349 euro, una smart TV Ultra HD 4K Samsung da 399 euro, un laptop Lenovo da 599 euro e iPhone 8 64GB (469 euro). Le tante offerte si concentrano pure sugli smartphone, come per esempio il Huawei P30 Lite, che potrete portarvi a casa al prezzo di 289 euro (il risparmio ...

Ciclismo - Rohan Dennis corteggiato dal Team Ineos. Nuova avventura dopo la Lite con la Bahrain-Merida? : Rohan Dennis ha rotto il contratto con la Bahrain-Merida in seguito al discusso abbandono al Tour de France, il Campione del Mondo a cronometro ha fatto ricorso alla UCI contro la sua ex squadra e al momento non ha un contratto per la prossima stagione ma il ciclista è molto corteggiato e diverse formazioni di primissima fascia sarebbero su di lui. L’australiano potrebbe accasarsi al Team Ineos come riporta cyclingnews ma il 29enne ...

A volte ritornano : Honor 20 Lite Dal 22 ottobre - le specifiche : Se vi svelassimo che sta per essere commercializzato Honor 20 Lite cosa ci rispondereste? Come si legge su 'Weibo', sul mercato cinese è un programma il lancio di un device avente proprio questa nomenclatura, già utilizzata per contrassegnare un altro smartphone, venuto alla luce qui da noi mesi fa e conosciuto localmente come Honor 20i. A conti fatti, quindi, Honor 20 Lite sarà un dispositivo inedito per la patria, con presentazione fissata ...

Miley Cyrus è finita all’ospedale per una tonsilLite : Al suo fianco c'è il nuovo fidanzato Cody Simpson The post Miley Cyrus è finita all’ospedale per una tonsillite appeared first on News Mtv Italia.

Allarme EncefaLite Equina - 11 morti in Usa per il nuovo virus trasmesso dalle zanzare : È salito a 11 il numero dei morti provocati dal nuovo virus trasmesso dalle zanzare infette negli Stati Uniti. L'ultimo decesso mercoledì in Michigan, uno degli stati più colpiti dove le autorità locali hanno deciso di avviare trattamenti aerei antiparassitari su vasta scala e su ampie porzioni di territorio per debellare gli insetti visto che al momento non c'è un cura specifica contro la malattia.Continua a leggere

Lite tra Gaetano Arena e Daniele Dal Moro su Instagram : la causa potrebbe essere Martina : Daniele Dal Moro e Gaetano Arena sono stati protagonisti di un acceso scontro su Instagram. Quest’ultimo ha accusato il veronese di essersi comportato male nei confronti di Martina Nasoni. Il rapporto tra Daniele e Martina è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. Nelle scorse ore Daniele ha pubblicato sui social un sondaggio che vedeva come protagonista Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Tale comportamento da pare di Dal Moro ha fatto ...