Jeff Kaplan di Overwatch vorrebbe ridurre ulteriormente o annullare la sospensione di

(Di domenica 10 novembre 2019) In un'intervista con il Washington Post,, vice presidente di Blizzard e game director di, ha parlato del caso Blitzchung, il giocatore professionista di Hearthstone che ha ricevuto una dura punizione per aver mostrato solidarietà ai protestanti di Hong Kong durante una diretta ufficiale.Per l'occasioneha spiegato che è stato felice quando Blizzard ha deciso diladel giocatore e restituirgli il premio in denaro per la vittoria nel torneo. Inoltre, a suo avviso, il ban dovrebbe essereridotto o persino annullato del tutto."Mi sono sentito sollevato quando hanno ridotto la sua. E credo che dovrebbe essereridotta o eliminata. Ma questa è una mia opinione.", afferma.Leggi altro...

