Ho pianto inutilmente

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 10 novembre 2019) Achille Occhetto, lei martedì sarà a Bologna con Zingaretti e Prodi. Ci volevano trent’anni perché il Pd la invitasse? È la prima volta, giusto?Sì. E rappresenta una novità importante perché in questi trent’anni io ho celebrato il decimo e il ventesimo anniversario della svolta praticamente da solo e non in rapporto diretto con le organizzazioni politiche che erano anche il frutto di questo evento. Credo ci sia stato un vulnus nei confronti della svolta ridotta solo al cambiamento del nome, trascurando il tema della cultura politica che mettemmo in campo. Per la prima volta questo vulnus sarà lenito. Perché questa rimozione è durata trent’anni?Io la spiego innanzitutto col fatto che alcuni dei lasciti della svolta furono disattesi, il più importante dei quali l’affermazione che era ...

