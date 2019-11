Farmaci - dividere o frantumare le compresse : gli errori da non fare con i consigli del Ministero della Salute : A volte si pensa a dividere le compresse in più parti o a ‘polverizzarle‘ per mandarle giù più facilmente, ma la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, se non correttamente gestita, può causare instabilità del farmaco, effetti irritanti a livello locale o errori nella terapia. Proprio per migliorare la sicurezza dei pazienti, il Ministero della Salute ha emanato nei giorni scorsi la Raccomandazione n.19, che fornisce ...