Biella | gambiano ubriaco devasta il market | per lui semplice denuncia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 10 novembre 2019) Federico Garau Lo straniero, in preda ai fumi dell'alcol, è stato bloccato dai carabinieri e trasportato al pronto soccorso per degli accertamenti, prima di finire in caserma e ricevere unaper danneggiamento aggravato Completamente, ha dato in escandescenze all'interno di un supermercato di, scatenando il panico tra i presenti. Il responsabile, undi 25 anni, si è presentato all'interno del Pennydi viale Macallè durante la serata dello scorso venerdì. Sono quasi le 18, e tra le corsie numerosi clienti sono impegnati nella spesa quando lo straniero inizia col suo spettacolo. Totalmente fuori controllo, si è accanito contro alcuni scaffali, scaraventando a terra bevande e alimentari e causando un fuggi fuggi generale dei presenti. Pur spaventati, i membri del personale del supermercato hanno cercato per quanto possibile di far ...

